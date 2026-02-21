9-годишно дете и две жени са ранени при тежката катастрофа на "Тракия"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Двама възрастни и дете пострадаха при тежката верижна катастрофа на „Тракия" днес край Чирпан в посока София. По информация на NOVA са ранени трима души.

Сигналът е получен в 11:24 часа. Катастрофата е възникнала след сблъсък от няколко леки автомобила - един, управляван от 19-годишна жена, втори, с водач 50-годишен мъж и трети, шофиран от 36-годишна жена, която е пострадала.

Освен нея с наранявания след удара са двама пътници в автомобила на мъжа - 42-годишна жена и 9-годишно момиче, оказана им е медицинска помощ. Тримата водачи са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати.

"Жалко за невинните хора, дето размаза. Той си получи дара от съдбата... Извадиха го пожарникарите с рязане. Дано всички са добре и да не кара вече така", написа очевидецът Иван Владимиров във фейсбук групата "Магистрала Тракия".

Движението на леките автомобили в участъка временно се осъществяваше единствено в аварийната лента, след като активната и скоростната лента бяха затворени заради катастрофата. Впоследствие трафикът беше освободен.

Едната кола е била с толкова деформирани ламарини, че се е наложило пожарникари да я режат, за да извадят шофьора.

Заради произшествието се образува километрично задръстване. Движението в района се регулираше от екипи на „Пътна полиция".