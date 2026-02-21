Река Мусачевска излезе от коритото си, заля дворове в село Калугерово (Видео, снимки)

Заради проливните дъждове в последното денонощие валежната обстановка в общините Симеоновград и Харманли е усложнена, съобщиха от местните администрации в профилите си във фейсбук. Река Мусачевска е излязла от коритото си и е заляла близките дворове КАДЪР: Фейсбук/Община Симеоновград

В село Калугерово, община Симеоновград, река Мусачевска е излязла от коритото си и е заляла близките дворове, като към момента няма опасност за населението. "Проблемът е мястото, където река Мусачевска се влива в по-голямата река Сазлийка. Там се образува тапа и водата прелива в имотите", обясни за БТА кметът на Симеоновград Милена Рангелова. Тя увери, че превантивно е създадена организация за евакуация на застрашени жители на селото, като са подготвени помещения в кметството.

В село Навъсен поради затлачване на дерето е имало опасност река Сазлийка да излезе от коритото си, но своевременни действия по разчистване са били предприети от кмета на селото Елена Костова и засега няма опасност. В село Троян водата от селската река е заляла малкия мост, който свързва двете махали, но за големия мост няма опасност от заливане.

"Свикан бе Общинският кризисен щаб за защита при бедствия. Обстановката се следи денонощно от кметовете на населени места и общински служители", увери Рангелова. По нейни думи към момента на територията на общината няма опасност за населението, както и проблеми с електроподаването и водоснабдяването с изключение на вече отстранена авария в Помпена станция - Симеоновград.

Значително покачване е регистрирано на нивото на река Харманлийска, съобщиха от общината. Има опасност от преливане в ниските части на града. От общината призовават собственици на автомобили да ги преместят далеч от брега, а такива на обекти в близост до водите да проявят повишено внимание, както и да се избягва престоя в близост до дигите и ниските части на речното корито в следващите часове.

В областния център река Хасковска преля в малък участък в началото на западния край на града до квартал "Бадема". Няма обаче опасност от по-голям разлив и наводняване на обекти, съобщава БТА.

По данни на хидрометереологичната обсерватория в Хасково, за последното денонощие в региона е паднал дъжд от 16,5 до 38,8 литра на квадрат, но валежите продължават през целия ден.

