Кукери изгониха злите сили от Карлово (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Преданието гласи, че кукерските игри носят късмет и плодородие

Кукери гониха злите сили от Карлово, а звън на чанове разтърси центъра града, съобщават от общината. Преданието гласи, че кукерските игри носят късмет, плодородие и благоденствие.

Облечени в характерни за всяко населено място маскарадни костюми и обредни танци, кукерски състави предвещаха пролетта и новото начало с надежда за благодат.

На площад "20-ти юли" зам.-кметът на общината Данка Зидарова-Люртова приветства участниците в кукерските игри и постави начало на празника. "Кукерите са символ на прераждането на природата, на надеждата за плодородие, здраве и благоденствие. Със своите страховити маски и оглушителни звънци те прогонват злото и отварят пътя към светлината. Това е традиция, която ни напомня кои сме и откъде идваме. Традиция, която ни събира – млади и стари, в едно общо сърце. Поклон пред всички, които пазят и предават този обичай", каза тя и пожела площадът да се изпълни с ритъм и багри.

Тази година в Старчовден се включиха групи от 20 населени места - Климент, Баня, Пролом, Васил Левски, Домлян, Христо Даново, Каравелово, Соколица, Карлово – квартал Сушица, Столетово, Войнягово, Ведраре, Бегунци, Калофер, Дъбене, Горни Домлян и гостуващите от селата Дивотино, Камен, Иван Вазово и Осетеново. Данка Зидарова-Люртова връчи на всички плакети, грамоти и ръчно изработени мартеници от името на кмета на Карлово д-р Емил Кабаиванов.

На централния площад бяха организирани тематичен базар "За всекиго по нещо" и детска творческа работилница за изработване на собствена маска.



