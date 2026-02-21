Кметът на Бистрица, чиито къща и кола бяха подпалени: Поискал съм охрана от Районна прокуратура

Поискал съм охрана от Районна прокуратура, тъй като разследването се води по НК, чл. 75. Там пострадалото лице има право да му бъде осигурена такава охрана. Поисках я в петък, нямам отговор до днес. Това заяви кметът на село Бистрица Самуил Попов. Колата и къщата му бяха подпалени в нощта срещу 16 февруари, докато на горния етаж спели жена му и малката им дъщеричка. Нападението се е случило два дни, след като той е подал сигнал за незаконно изхвърляне на строителни отпадъци.

На въпрос дали ако не му бъде назначена охрана от прокуратурата, той ще поиска от МВР, Попов отговори така: "Нека видим районна прокуратура какво ще направи. Да, бих искал. МВР правят каквото могат. Има доста сериозен ресурс в селото в момента".

"Не мога да бъда категоричен за нападението. Със сигурност е свързано с моята работа, с икономически интереси, но имам две предположения. Настоятелно питах къде отиват наемите павилиони в центъра на селото и съм предизвикал няколко проверки за струпването на земни маси в землището на селото. Става дума за 10 павилиона. Те не са големи. Някъде около 400 лв. и по-малко на един. Около 170 лв. взима общината, разликата от 230 лв. отива в посредник, който закона за общинската собственост изключва. В павилионите се продават различни хранителни стоки, потребителски стоки, хранителни услуги", каза той.

"Лятото попитах самия посредник, който е един единствен за всички, на какво основание получава наеми и плаща ли нещо на район Панчарево и на Столична община. Тоест - влиза ли нещо в общинския бюджет. Той е юридическо лице. Не получих отговор тогава, освен ако не броим влизането на двама маскирани с бухалки", посочи Попов.

"Още в началото 2009 г. има договор с район "Панчарево" за 5 години, който е изтекъл. Има анекс. Но трябва, когато се преотдават, след като свърши договорът, трябва да се проведе търг или конкурс и тогава могат да се преотдадат на ново лице. Такъв търг не е правен. Едно лице юридическо в случая се разпорежда с общинската собственост", коментира кметът на Бистрица.

Попов каза, че не е получавал нови заплахи след палежа.

"Ще отида в столичната дирекция в понеделник, но нямам представа кои са задържаните и дали те са извършителите. Не са ми казали защо ме викат в МВР".

"РИОСВ два пъти са съставяли протокол, в който се констатира наличието и струпването на огромни количества земна маса, както и боклуци. Описват се имотите, описват се декарите, като се предписва да не се струпват отново земни маси. В случая имаше един такъв към предишния районен кмет и към настоящия районен кмет. Два констативни протокола, съответно сега ще направят трети", заяви Попов.

Той посочи, че няма сигнали към този момент за ново нерегламентирано струпване на земна маса.

"Срещата ми с министъра на околната среда и водите трябва да бъде не само за санкциониране на нарушителите, по-добра работа и последващ контрол, а и текущ контрол да осъществяват служителите. Трябва да се мисли в насока за регламентиране, ако са изчерпани тези налични регламентирани разтоварища, да се мисли за нови такива. Трябва да се търси решение, не само да казваме: "Вие сте нарушители, трябва да бъдете санкционирани", а да се даде възможност на нарушителя да действа законосъобразно", каза кметът.

"Центърът на селото е изключително натоварен откъм паркиране и възразих, тъй като по никакъв начин не бяха уведомени жителите, не бях уведомен аз, тоест прави се нещо на тъмно. Исках да дам гласност. Прокарва се нова улица, изменение на улична регулация, което води до преместване на автобусна спирка, но не се създават паркоместа. А към настоящия момент проектът е преработен и има нови 11 броя паркоместа. Проблемът с ПУП-а вече не съществува", посочи той.

"Извършителите на нападенията са постоянни в своите действия, аз съм постоянен в моите. Гледам да спазвам закона и интереса на жителите на селото", категоричен бе Попов.

Когато беше запалена вратата той е бил със семейството си в къщата. Сподели, че има едно малко дете. Нямало време да му обясняват какво се случва. Излезли на терасата, защото в стаите е имало силно задимяване.

"Това за мен си е заплаха и за живота, защото ако спиш, ти се задушаваш от дима. Да кажа, че не се страхувам, няма да бъда честен. Страхувам се донякъде, да", разказа той.

"Искам да благодаря на пожарникарите, които направиха максималното да дойдат бързо навреме и по този начин намалиха щетите. Благодаря и на Господ", заключи кметът на Бистрица.

Националното сдружение на кметовете излезе с остра декларация след нападението над дома и автомобила на Самуил Попов. Подпрепа получи и от столичния кмет Васил Терзиев, който поиска компетентните органи незабавно да осигурят охрана на кмета на Бистрица.