Диана Дамянова: ИТН пак ще влезе в парламента, Радев с около 100 депутати, ГЕРБ наполовина от него

Асен Василев предлагаше Бойко Рашков за служебен вътрешен министър, за да го разкара

За разлика от много други анализатори и социолози, пиар експерта Диана Дамянова прогнозира влизане на ИТН и в следващия парламент. Те вече правят много активна кампания след трагедията "Петрохан" и на база защита на семейните ценности, отбеляза тя в предаването "Офанзива с Любомир Огнянов" по Нова нюз.

Румен Радев няма да има мнозинство, по-скоо ще е с около 100 депутати, но ГЕРБ ще са наполовина от него. На ПП-ДБ пожела поне да успеят да запазят сегашните, защото заричанията им за мнозинство са несъстоятелни. Четири големи протеста имаше досега през последните години и нито един път протестът после не отиде да гласува, мотивира се тя. Паралелно с това са негативите около трагедията "Петохан", като според Дамянова част от политическия кръг около настоящото управление има интерес развитието по случая да бъде отложено за след изборите и допусна, че в посока засега да остане "затъмнен" можело да действа МВР шефът Емил Дечев.

Според Дамянова необходимостта след вота през април Румен Радев да се нуждае от партньори определя и изора на някои служебни министри в кабинета на Андрей Гюров. Около формирането на служебния кабинет личи сериозно влияние на Радев.

Пиар експертът заложи на това, че Андрей Гюров не е познавал Стоил Цицелков, а водещият допълни, че дори е прочел името му с грешно ударение. Той става жертва на обстоятелството, че при заемане на ключова публична позиция е необходимо внимателно да се проверява миналото на хората в екипа, коментира Дамянова. Препоръча когато човек е на висока длъжност, настойчиво да изисква от назначенията си да разкрият „всичко мръсно от гардероба си", защото всеки има нещо в миналото си, което може да се окаже проблем.

Ако е задал този въпрос, но не е получил вярна информация, то според нея е бил подведен. Смята, че Цицелков не е изпълнил ангажимента си да разкрие свои предишни провинения.

Нещо като кризисен пиар е докато вицето по честни избори подаваше оставка, Гюров да се среща със студенти, участвали в протестите през декември, съгласи се Дамянова. Тази среща с участници в протеста тя тълкува като знак за пряка връзка на служебния премиер и кабинета му с ръководството на "Продължаваме Промяната – Демократична България" и опит да се мобилизират младите избиратели от поколението Gen Z.

Асен Василев предлагаше настоятелно Бойко Рашков за вътрешен служебен министър, за да го разкара по елегантен начин, заяви още Диана Дамянова. Той е от последните мохикани, останали там от Кирил Петков, обясни тя.

За самия премиер Гюров също смята, че е по-близък до лагера на Кирил Петков, отколкото до този на Асен Василев, и не очаква сериозно влияние от страна на Василев в конкретния случай.

Голямата и приятна изненада в кабинета са министрите на културата и на образованието - изключителни ерудити, не очаквала маестро Найден Тодоров и проф. Сергей Игнатов да поемат постовете.

Все по-добро впечатление ми прави президентът Илияна Йотова, коментира експертката по повод действията на правосъдния министър Андрей Янкулов в опит за отстраняване на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. Цитирайки Йотова, тя се съгласи, че въпреки всеобщото ни желание за промяна в съдебната система е по-долре това да стане при стабилна редовна власт. Подобни опити не се правят за първи път и едва ли ще доведат до пробив.

По думите ѝ правителството ще срещне трудности при изграждането на единна комуникационна линия.