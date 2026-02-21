Цветлин Йовчев: Избързаха с хипотезата, че Ивайло Иванов се е самоубил от втория изстрел

Може една от жертвите в "Петрохан" да не се е самоубил сам, коментира бившият шеф на ДАНС Цветлин Йовчев, който говори в "Офанзива" по Нова тв за последните изнесени от прокуратурата и МВР данни за случилото се в хижата. И най-вече как Ивайло Иванов е прострелян два пъти - един път през брадичката, след който изстрел оцелява, и втори път вече смъртоносно в областта на лявото слепоочие, само че теменно.

По данни на разследващите куршумът е минал косо от горе надолу, припомни водещият Любо Огнянов. Може ли от позицията на втория изстрел да се предположи, че това е убийство, попита той.

"Трудно е по този начин да се обясни самоубийство. Вероятно при някакви обстоятелства е възможно да се случи така", отвърна Йовчев. Но при първия изстрел, който е минал през черепа на Ивайло Иванов (излизайки през горната част на носа) кинетичната енергия на куршума е толкова голяма, че е дори да няма увреждане на мозъка, само от сътресението на този удар е възможно да се получи такова увреждане, поясни Йовчев.

"И тук за да се подкрепи такава хипотеза, първо трябва да има много сериозна експертиза от патоанатом, който да каже дали първият изстрел е причинил някакви щети на мозъка и какви са те. Защото при такива наранявания е възможно да бъдат засегнати центрове за движение или волеви центрове - тоест дори да е в съзнание, да не е в състояние да направи последващи действия. Да не говорим, че вероятно ще загуби съзнание за известно време", обясни той. Затова смята, че се е избързало с тази хипотеза за самоубийство от втори изстрел.

Може вторият изстрел да е произведен от някой от присъстващите там, допусна Йовчев. Напълно е възможно това да е един от останалите двама, намерени мъртви пред хижата, както и някой от тях да е подредил телата на другите и после да се е самоубил. Възможни са и други хипотези и преди всички те да се изчистят, да бъдат потвърдени по категоричен начин, не трябва да се излиза с категорични твърдения, защото това дава възможност за всякакви конспиративни теории, предупреди бившият шеф на ДАНС. Дечо Василев, Ивайло Иванов и Пламен Стратев при сбогуването помежду им

8 ловни пушки, един пистолет, пет цеви и два заглушителя са разрешителните за 16 позиции, които Ивайло Иванов е имал - до такова разрешение изобщо не е трябвало да се стига. Те група за мокри поръчки ли са, продължи с коментарите той. И в тази посока разследващите трябва да положат сериозни усилия, посъветва Йовчев. Не знам изобщо за практика да има разрешения за заглушители, нали се иска за самоотбрана, какви заглушители - безумие е това, добави експертът по сигурност.

Много институции не са си свършили работата по този случай, няма какво да се оправдават, гневен бе той по темата как така деца на 10 години се дават някому за отглеждане и сигналите не се проверяват. Родителите изобщо не иска да коментира - "Ще кажа думи, за които ще съжалявам...". Категоричен е, че става дума за секта с абсолютна йерархия и властова структура, а начинът им на поведение в района няма нищо общо с опазването на околната среда. Отхвърля версия, че са станали свидетели на нещо, но че може да са били част от незаконни действия, е сред хипотезите, които трябва да се изследват.

Надявам се за няма отстраняване на разследващи случая "Петрохан", ще е много лош знак. Има начин да се установи дали някой не е действал според законите, правилата, компетентно. Надявам се тази информация да не е вярна, коментира Цветлин Йочев твърдения на ИТН, че новият министър Емил Дечев е поискал това.

А дали ще се върви към смяна на главния секретар - ще видим, продължи Йовчев. Напомни, че не е нужно да му се взема оставката, а вътрешният министър да предложи на МС да се поиска смяната му и президентът да подпише указ. Всеки министър трябва да има възможност да работи с главен секретар на МВР, на когото има доверие, категоричен е Йовчев. Подбира в екипа си хора, които ще следват налаганата от него политика

Министърът има право да смени шефовете на областните дирекции, а не само главният секретар, както се спекулира в отделни публикации, но всяка една такава смята трябва да е много добре мотивирана пред обществото, продължи някогашният шеф на ДАНС - с какво не се е справил този човек. Мотивите трябва да са ясни и достатъчно сериозно, не е мотив, че съответният шеф е назначен от предишно ръководство на МВР. Само ако не се справя или този човек не е склонен да следва политиките на министерството.

Тръгне ли се по пътя "Този не е наш човек", за 2-3 години ще изхвърлим толкова хора с дългогодишен опит от МВР, че то трудно ще се възстанови, предупреди Цветлин Йовчев.