Министерството на здравеопазването: Няма уволнени директори на болници

Не са вземани решения за освобождаване на директори на лечебни заведения по политически или изборни съображения, заявиха от Министерството на здравеопазването на фейсбук страницата си.

Свързването на управлението на болниците с изборния процес е спекулация. Ако бъде установено, че ресурс на здравната система се ползва за изборни цели или манипулации, това ще бъде незабавно прекратено, посочват от министерството.

Здравната система не бива да бъде терен на политически внушения или натиск. Приоритет на министъра остава гарантирането на достъп до качествено здравеопазване за гражданите и осигуряването на стабилни и предвидими условия на работа за лекарите и медицинските специалисти, завяват от ведомството.

В момента се извършва преглед на направените одити и проверки през изминалите месеци. Министърът има задължението да се запознае детайлно със състоянието на всяко държавно лечебно заведение. При установяване на нарушения ще бъдат предприети действия в рамките на закона, посочват още от здравното министерство.

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов посочи днес, че от партията са получили информация, че министърът на здравеопазването е взел решение да бъдат освободени директори на неврологични болници в страната, включително и директорът на „Пирогов“. Ако махането на шефа на „Пирогов“ ще гарантира честни избори и свободни избори, аз съм с две ръце „за“, само остава министър Околийски да ми обясни как и защо, коментира Костадинов.