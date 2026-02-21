ЦИК: Ако до понеделник Цицелков не направи изявление, ние ще предприемем мерки

И на тези избори ще има бонуси за членове на СИК, които предадат правилно попълнен протокол

Ние смятаме, че Стоил Цицелков няма място в Обществения съвет към ЦИК и ако до понеделник нямаме никакво изявление от негова страна, сигурно вече ще предприемем действия вече като ЦИК. Най-малкото можем да поискаме организацията да предложи друго лице или да преценим дали да не изключим самата организация от състава на Обществения съвет.

Това заяви заместник-председателят и говорител на Централната избирателна комисия (ЦИК) Росица Матева пред БНТ.

В петък, точно 24 часа, след като положи клетва, служебният вицепремиер за честни избори Стоил Цицелков подаде оставка след скандала, че в миналото е имал присъда за шофиране с алкохол в кравта и е бил задържан с марихуана. Днес от ЕК потвърдиха, че той в действителност е бил отстранен за 5 г. от наблюдение на избори поради неспазване на Кодекса за поведение.

"Очаквахме той да напусне Обществения съвет към ЦИК. Ние и вчера обсъждахме в ЦИК и очаквахме самия той да подаде оставка. Да уточня - той не е член на Обществения съвет. Съветът се състои от неправителствени организации, които участват с наблюдатели в изборите и всяка организация предлага кой да я представлява в работата на обществения съвет. Очаквахме г-н Цицелков да направи подобно изявление и неговата организация да предложи друго лице да я представлява, защото с огромна изненада разбрахме, че за 5 години назад той е имал забрана да наблюдава избори от името ЕК. В този период от време без да информира нито ЦИК, не знам дали е информирал Обществения съвет, но подозирам, че не е, защото предполагам, че ако беше го информирал, ОС щеше да вземе решение. Още повече аз 2021 г. бях част от Обществения съвет и нямам такава информация, та очакваме самия той да изяви своето желание", допълни тя.

На въпрос дали наличието на министър за честни избори би облекчило работата на ЦИК, тя отговори така:

"Винаги, когато има насрочени избори, всеки Министерски съвет (МС) определя един от министрите, който отговаря за изборите. И най-тесния контакт между ЦИК и МС е чрез този министър. Разбира се, не може да се каже, че един министър има отношение към изборите, защото няколко министерства имат отговорности. Така, че предполагам в момента, в който реши премиерът ще има ли такъв вицепремиер или не или ще определят някой от другите министри, той вчера на срещата каза, че когато вземе решение, то ще ни бъде съобщено".

"Не мога да коментирам от името на ЦИК решението на министър-председателя в случая да има отделен вицепремиер, който да се занимава само с изборите. Ако смята, че трябва да има такъв, би трябвало да бъде назначен друг сега, но ако смята, че не е необходимо, трябва да се възложи на някой от другите министри", каза още зам.-председателката ЦИК.

"Традиционно, когато има насрочени избори, ЦИК трябва, съгласувано с Министерски съвет, да приеме определен брой решения, с които определя реда, по който се осигуряват изборни книжа, материали за секционните избирателни комисии, както и за районните избирателни комисии. Ние, още в първия ден, в който бе издаден указът за насрочване на избори, изпратихме проекта на тези решения и поканихме премиера да дойде на среща в ЦИК с министри, които той определи, за да обсъдим съвместната организация на изборите. Затова и стана публично известено обсъждането на въпроса с параваните, защото след декември 2022 г., когато беше направена промяната в Изборния кодекс (ИК), с всяко едно правителство, при всеки един насрочен избор, ние сме предлагали да бъде осигурено централизирано изработването или доставката на параваните, за да бъдат еднакви в цялата страна и да се спре използването на онези тъмни стаички, с перденца, които позволяват на избирателя вътре да прави, каквото пожелае, което е забранено от ИК", каза тя.

"До момента има осигурени паравани мисля само в един район - в Габрово. Всеки път отговорът е бил, че няма достатъчно време. Предоставяше се тази възможност на общинските администрации и ние вчера изразихме нашето становище, че когато се направи централизирана доставка, най-малкото ще бъде и по-евтина доставката на всеки параван поотделно, отколкото 256 новини да го направят", заяви Матева.

Зам.-председателката ЦИК обясни, че министър-председателят Андрей Гюров се е срещнал с цялата комисия, а не само с представители.

"Той (премиерът - б.р) каза, че ще направят всичко възможно, време има. И пое ангажимента да направят всичко възможно, за да бъдат осигурени този път параваните, които са предвидени още 2022 г. в Изборния кодекс. Ние сме определили примерни размери. 60 до 80 см височина. Така, че да закриват тялото на избирателя, той да може да отбележи вота си, но ясно да се вижда, ако предприема някакви други действия. Надяваме се да бъдат осигурени тези паравани този този път", каза Матева.

От думите й стана ясно, че ако се снима с телефон, избирателната комисия може да обяви бюлетината за сгрешена и да даде възможност на гласоподавателя да гласува още веднъж, не повече.

"Обученията на Секционните Избирателни комисии (СИК) се организират от Районните избирателни комисии (РИК). ЦИК провежда обучения и указания на РИК. За съжаление, във времето назад много пъти ЦИК е предлагала на законодателя да бъде предвидена възможност между избори да бъдат обучавани лица, които проявяват желание и са били членове на СИК, които включително и да преминат някаква форма на проверка за знанията, които са придобили и да имат сертификат, който да им дава възможността от този масив хора, партиите да предлагат лица за членове на СИК. Към момента това не е предвидено. И всъщност парламентарно представените партии и коалиции предлагат членовете на СИК и огромният проблем до момента винаги е бил замените, които се правят преди изборите и най-вече, след като преминат обученията. Това се констатира и от КС в решенията по делото след предходните избори. В пет района в страната, в които е имало най-много замени на членове на СИК последните 4-5 дни преди изборите, има най-много грешки и най-много сгрешени протоколи", посочи Матева.

"ЦИК предвижда в решението за назначаване на членове на СИК изрично да има забрана за замени на членове на СИК освен в предвидените в кодекса случаи. Ще уведомим и парламентарно представените партии и коалиции. Предвидихме току-що днес, аз идвам от заседание на ЦИК. Взехме решението за възнаграждение на членовете на РИК и на СИК и предвидихме отново да се заплаща възнаграждение на всички членове на СИК, които предадат правилно попълнен протокол след установяване на резултатите от гласуването - бонус. Бяхме предвидили такъв на изборите за Народно събрание и Европейски парламент. Имаше ефект и решихме и сега да го предвидим. Досега предвиждахме заплащане за посещение на обучение, но установихме, че не работи добре, тъй като част от членовете отиват, за да получат това възнаграждение, да се разпишат в списъците. Част от тези, които присъстват на обучение биват заменяни и преценихме, че този стимул би трябвало да действа по-добре. Още повече достатъчно добри са и материалите, които изготвя ЦИК. Ще разработим още материали, освен методическите указания, които традиционно разработваме", каза тя.

"Работим за изборни секции без ограничение, ако бъде преодоляно ветото и влезе в сила закона с ограничение за 20 секции в държави извън ЕС, искам да обърна внимание, че това за момента и винаги досега, са били повече от 20 секции в държави извън ЕС, е имало само в Турция, Великобритания и САЩ. Тоест това ще бъдат държавите, които ще бъдат засегнати от това изменение, ако влезе в сила. Това обаче са 20 броя секции извън дипломатически и консулски представителства. В трите държави има по 4 дипломатически и консулски представителства и ние ще очакваме от МВнР да направи предложение да се разкрият толкова секции в дипломатически и консулски представителства, колкото позволяват сградите - 2, 3, 4, 5 секции, ако могат да бъдат разкрити в самите сгради. Това ще бъде брой секции извън тези 20. Ще се опитаме да осигурим възможност на избирателите наистина да гласуват спокойно", заяви Матева.