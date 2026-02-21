Божидар Божанов: Чакаме смени в МВР и горските стопанства - използват се за изкривяване на вота

"Очакваме смени на местата, които се използват за купуване и контрол на гласове, а това са областните дирекции на МВР, горските стопанства - места, които се използват за изкривяване на изборния резултат", заяви в Кърджали Божидар Божанов от "Да, България!". Според него там трябват решителни действия, за да се гарантира, че всеки човек ще може гласува както той иска, а не както му е наредил началникът или някой, от който той зависи за дървата за огрев и т. н.

Божидар Божанов каза още, че настоящите директори на областните дирекции на МВР са назначени от Калин Стоянов, който е от ДПС "Ново начало".

"Те показаха нагледно, че те не могат да осигурят честни избори. Конституционният съд го констатира, а той констатира само малка част от нарушенията. Останалите бяха оставени скрити под чадъра на МВР", каза още политикът. Той допълни, че е важно горските стопанства и държавните предприятия към Министерство на земеделието да не се използват за контролиране на гласове. Според Божидар Божанов служебното правителство е дало заявки за решителни действия за организирането на честни избори.

"Виждаме министъра на правосъдието, който хвана бика за рогата и постави пред ВСС темата за главния прокурор. Темата за незаконно изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов е много важна за изборите, защото чадърът, който се слага над купувачите на гласове е прокуратурата. Ние много пъти сме казвали, че честни избори със Сарафов не може да има и затова приветстваме това действие на служебния кабинет", беше категоричен политикът.