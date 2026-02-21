Божидар Божанов: Чакаме смени в МВР и горските стопанства - използват се за изкривяване на вота

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ненко Станев

[email protected]

Според Божидар Божанов от "Да България!" (в средата) директорите на областните дирекции на МВР са показали нагледно, че не могат да осигурят честни избори. СНИМКА: НЕНКО СТАНЕВ

"Очакваме смени на местата, които се използват за купуване и контрол на гласове, а това са областните дирекции на МВР, горските стопанства - места, които се използват за изкривяване на изборния резултат", заяви в Кърджали Божидар Божанов от "Да, България!". Според него там трябват решителни действия, за да се гарантира, че всеки човек ще може гласува както той иска, а не както му е наредил началникът или някой, от който той зависи за дървата за огрев и т. н.

Божидар Божанов каза още, че настоящите директори на областните дирекции на МВР са назначени от Калин Стоянов, който е от ДПС "Ново начало".

"Те показаха нагледно, че те не могат да осигурят честни избори. Конституционният съд го констатира, а той констатира само малка част от нарушенията. Останалите бяха оставени скрити под чадъра на МВР", каза още политикът. Той допълни, че е важно горските стопанства и държавните предприятия към Министерство на земеделието да не се използват за контролиране на гласове. Според Божидар Божанов служебното правителство е дало заявки за решителни действия за организирането на честни избори.

"Виждаме министъра на правосъдието, който хвана бика за рогата и постави пред ВСС темата за главния прокурор. Темата за незаконно изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов е много важна за изборите, защото чадърът, който се слага над купувачите на гласове е прокуратурата. Ние много пъти сме казвали, че честни избори със Сарафов не може да има и затова приветстваме това действие на служебния кабинет", беше категоричен политикът.

Според Божидар Божанов от "Да България!" (в средата) директорите на областните дирекции на МВР са показали нагледно, че не могат да осигурят честни избори. СНИМКА: НЕНКО СТАНЕВ

