Вежди Рашидов: Корман Исмаилов е попадение за министър

Правителството е на умните и красивите, има и приятни хора. Така бившият министър на културата и бивш шеф на Народното събрание Вежди Рашидов коментира по Нова нюз и посочи като пример за висока класа Сергей Игнатов. Корман Исмаилов е младо, умно момче, интелигентен и талантлив. Найден (Тодоров) е изключително талантлив и умен и му се радвам, добави той.

Все едно мен да ме питате защо от този етнос бях във властта толкова години - ами бая работа свърших, отвърна Рашидов на въпрос изборът на Корман Исмаилов жест към турския етнос ли е. Не за това бях в ГЕРБ, подкрепях каузата, първият мандат на ГЕРБ беше много силен, добави той. Съжалявам, че сега всичко отива в канавката. От 10 г. не съм министър, кажете ми оттогава един, който е ремонтирал театър, вметна Рашидов и изреди културните институции, за които се е погрижил.

Корман Исмаилов е попадение, обобщи той. Хасан Адемов е експерт, грешно е разсъждението, че това ще насърчи диаспората в Турция да гласува, смята Рашидов. В Турция си имат работодатели, изселнически организации с ръководства, турската държава е и тяхна държава, много са различни нещата там, поясни той. Да си отговорят всички защо сега в Кърджали друг освен "Новото начал" не може да спечели мандат, препоръча бившият депутат, печелил мандат от района.

Премиерът се е обадил на председателя Бойко Борисов да го помоли Атанас Запрянов да остане, няма нищо лошо, изреди още бившият министър на културата.

Има и неприятни за него изненади в кабинета, но не иска да ги каже - нека тръгне все пак това правителство. Има винаги мераклии, готови на всичко, за да са във властта. Тя е хубава, ако си отговорен, не ако искаш да я осребриш - не е това за мен, отказвал съм мандат, обобщи Вежди Рашидов. Отговорен и почтен човек съм, мога да бъда благодарен, властта не ме е интересувала като лично благоденствие. Човек трябва да остави нещо след себе си, категоричен е скулпторът политик.

Гневен бе обаче на историята със Стоил Цицелков. Поредно безхаберие, правителство не се прави от Сульо и Пульо, а от достойни мъже, които да управляват съди на хора. Не може един премиер да не си провери екипа, коментира той скандала с Цицелков, довел до оставката на първия ни вицепремиер по честни избори само 24 часа след заемането на поста.

И разказа своя опит като министър - по 24 май, когато подготвя имена на творци за награди, давал на шефа на комисията по досиетата целия списък за проверка. Вместо да дадем талантлив човек на вълците да го дъвчат, по-добре да не вземе орден, да не бъде изобщо предлаган, обясни Рашидов. Напомни колко важно е да съхраниш достойнството на един човек, но в същото време това му даде повод да каже, че днес внуци на ДС пак тънат в охолство, вече като големи демократи.