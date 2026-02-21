Възстановиха движението на тежкотоварни автомобили по пътя Русе - Бяла

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Възстановено е движението на тежкотоварни автомобили по пътя Русе - Бяла, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Това информира БТА.

Движението по пътя беше временно ограничено поради снеговалеж и снегопочистване.