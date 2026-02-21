ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българин с титла на двойки в Индия след драматичен...

Възстановиха движението на тежкотоварни автомобили по пътя Русе - Бяла

Пътят Русе - Бяла СНИМКА: “24 ЧАСА” (Снимката е илюстративна)

Възстановено е движението на тежкотоварни автомобили по пътя Русе - Бяла, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Това информира БТА.

Движението по пътя беше временно ограничено поради снеговалеж и снегопочистване. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

