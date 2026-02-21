Заледени са пътищата в област Добрич

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София -3° / -3°
2024
Цялата област Добрич е със заледени пътища, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. Постъпили са сигнали за заледени пътни участъци от всички общини на територията на областта. Това информира БТА.

По предварителни данни върху пътните артерии се е образувал слой лед с дебелина приблизително един сантиметър.  

Сериозно заледени участъци има на територията на община Тервел, каза за БТА оперативният дежурен в Областното пътно управление. Той посочи, че засегнатите участъци се обработват. Машините са на терен и в община Крушари, откъдето също има сигнали за заледени участъци. По част от републиканските пътища видимостта е ограничена и от мъгла. 

Службите призовават гражданите да не предприемат пътувания, освен при крайна необходимост.

