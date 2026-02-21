ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Всички медалисти от предпоследния ден на олимпиада...

Времето София -3° / -3°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22337082 www.24chasa.bg

Задействаха BG-Alert в община Гълъбово заради нивото на река Соколица (Видео, снимки)

3324
Задействаха системата BG-Alert в община Гълъбово заради нивото на река Соколица КАДЪР: Фейсбук/Община Гълъбово / Galabovo Municipality/

Задействаха системата BG-Alert в община Гълъбово заради нивото на река Соколица. Предупреждението е към жителите на село Обручище. 

Задействаха системата BG-Alert в община Гълъбово заради нивото на река Соколица КАДЪР: Фейсбук/Община Гълъбово / Galabovo Municipality/
Задействаха системата BG-Alert в община Гълъбово заради нивото на река Соколица КАДЪР: Фейсбук/Община Гълъбово / Galabovo Municipality/

Обилните валежи, продължаващи вече часове, повишиха значително водите й. На място са изпратени екипи на пожарната, които следят за евентуална опасност за селото, съобщава БНТ.  

Задействаха системата BG-Alert в община Гълъбово заради нивото на река Соколица КАДЪР: Фейсбук/Община Гълъбово / Galabovo Municipality/
Задействаха системата BG-Alert в община Гълъбово заради нивото на река Соколица КАДЪР: Фейсбук/Община Гълъбово / Galabovo Municipality/

Усложнена е обстановката в Хасковска област, където след обилните валежи нивата на реките се повишиха и на няколко места излязоха от коритата си. Кризисен щаб бе свикан в Симеоновград, след като река Сазлийка излезе от коритото си и заля дворове в село Калугерово. При нужда от евакуация на хора са подготвени помещения в кметството. Залети са дворове в хасковското село Динево. 8 имота са наводнени в димитровградския квартал „Изток". Екипи на пожарната наблюдават реките край селата Странско и Долно Белево, както и в най- ниските части на град Харманли. 

Нивата на реките и в област Кърджали рязко се повишиха. За седми път от началото на годината община Ардино обяви частично бедствено положение. 6 села са откъснати заради залят мост на река Арда. Започна контролирано изпускане на вода от язовир „Студен кладенец". , отворена е една от клапите на стената. До преливането на язовир Кърджали остават 33 часа, съобщиха от областната администрация в града. От институциите уверяват, че нивата на водоемите се следят непрекъснато и няма непосредствена опасност. 

Задействаха системата BG-Alert в община Гълъбово заради нивото на река Соколица КАДЪР: Фейсбук/Община Гълъбово / Galabovo Municipality/
Задействаха системата BG-Alert в община Гълъбово заради нивото на река Соколица КАДЪР: Фейсбук/Община Гълъбово / Galabovo Municipality/
Задействаха системата BG-Alert в община Гълъбово заради нивото на река Соколица КАДЪР: Фейсбук/Община Гълъбово / Galabovo Municipality/
Задействаха системата BG-Alert в община Гълъбово заради нивото на река Соколица КАДЪР: Фейсбук/Община Гълъбово / Galabovo Municipality/
Задействаха системата BG-Alert в община Гълъбово заради нивото на река Соколица КАДЪР: Фейсбук/Община Гълъбово / Galabovo Municipality/
Задействаха системата BG-Alert в община Гълъбово заради нивото на река Соколица КАДЪР: Фейсбук/Община Гълъбово / Galabovo Municipality/

Задействаха системата BG-Alert в община Гълъбово заради нивото на река Соколица КАДЪР: Фейсбук/Община Гълъбово / Galabovo Municipality/
Задействаха системата BG-Alert в община Гълъбово заради нивото на река Соколица КАДЪР: Фейсбук/Община Гълъбово / Galabovo Municipality/
Задействаха системата BG-Alert в община Гълъбово заради нивото на река Соколица КАДЪР: Фейсбук/Община Гълъбово / Galabovo Municipality/
Задействаха системата BG-Alert в община Гълъбово заради нивото на река Соколица КАДЪР: Фейсбук/Община Гълъбово / Galabovo Municipality/
Задействаха системата BG-Alert в община Гълъбово заради нивото на река Соколица КАДЪР: Фейсбук/Община Гълъбово / Galabovo Municipality/
Задействаха системата BG-Alert в община Гълъбово заради нивото на река Соколица КАДЪР: Фейсбук/Община Гълъбово / Galabovo Municipality/

❗ ВНИМАНИЕ! СЕЛО ОБРУЧИЩЕ! Ще бъде задействана системата BG -ALERT!

Публикувахте от Община Гълъбово / Galabovo Municipality/ в Събота, 21 февруари 2026 г.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 2026-а вече ни изнерви. Но не заради еврото