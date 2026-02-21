Задействаха BG-Alert в община Гълъбово заради нивото на река Соколица (Видео, снимки)

Задействаха системата BG-Alert в община Гълъбово заради нивото на река Соколица. Предупреждението е към жителите на село Обручище.
Обилните валежи, продължаващи вече часове, повишиха значително водите й. На място са изпратени екипи на пожарната, които следят за евентуална опасност за селото, съобщава БНТ.
Усложнена е обстановката в Хасковска област, където след обилните валежи нивата на реките се повишиха и на няколко места излязоха от коритата си. Кризисен щаб бе свикан в Симеоновград, след като река Сазлийка излезе от коритото си и заля дворове в село Калугерово. При нужда от евакуация на хора са подготвени помещения в кметството. Залети са дворове в хасковското село Динево. 8 имота са наводнени в димитровградския квартал „Изток". Екипи на пожарната наблюдават реките край селата Странско и Долно Белево, както и в най- ниските части на град Харманли.
Нивата на реките и в област Кърджали рязко се повишиха. За седми път от началото на годината община Ардино обяви частично бедствено положение. 6 села са откъснати заради залят мост на река Арда. Започна контролирано изпускане на вода от язовир „Студен кладенец". , отворена е една от клапите на стената. До преливането на язовир Кърджали остават 33 часа, съобщиха от областната администрация в града. От институциите уверяват, че нивата на водоемите се следят непрекъснато и няма непосредствена опасност.
