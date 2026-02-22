Въпреки лошото време в няколко села се провеждат частични избори за кмет

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Въпреки усложнената зимна обстановка в няколко села в България се провеждат частични избори за кмет.

Две от тези села са Бараково, община Кочериново, и Блажиево, община Бобошево. Трима са кандидатите за кмет в Бараково. Гласуването се извършва в една избирателна секция. До момента са извършени две смени на членове на секционната избирателна комисия. Общинската избирателна комисия е разгледала две жалби.

Трима са и кандидатите за кмет в село Блажиево. Там е разкрита една избирателна секция.

В пазарджишкото село Мало Конаре също си избират управник. Жителите на населеното място гласуват в четири секции. Четирима са кандидатите, които са регистрирани за участие в частичните местни избори за кмет.

И хората в село Венелин, община Долни чифлик, днес ще си изберат кмет, както и в кирковските села Дружинци и Вълчанка.

В Дружинци кандидатът е Асен Пъчев, а във Вълчанка - Юсеин Чиленгир. И двамата са издигнати от ДПС. Във връзка с изборния ден Областната дирекция на МВР-Кърджали предприема мерки за охрана на изборните книжа, секциите и обществения ред в неделя.