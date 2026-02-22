ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Клиенти пропаднаха с масите и столовете в празно п...

Времето София  / -1°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22337469 www.24chasa.bg

22-годишен, обявен за починал, се оказа жив

1692
Димитър Атанасов, кмет на село Ягода СНИМКА: НОВА ТВ

На 18 август 2025 г. 42-годишна жена представила в кметството на село Ягода смъртен акт за сина си, издаден от личен лекар. По думите на кмета Димитър Атанасов в "Събуди се" по Нова тв, документът бил изряден, а майката изглеждала силно разстроена. Лекарят обяснил, че младежът е бил в тежко здравословно състояние и е починал. Съгласно законовите си задължения кметът издал смъртен акт в рамките на предвидения срок.

Месеци по-късно обаче 22-годишният подал заявление за издаване на нова лична карта. Тогава станало ясно, че той фигурира в регистрите като починал.

Младежът и майка му са от Сливен и са пребивавали в Англия. Към момента не е ясно защо е било поискано издаването на смъртен акт. Опитите за разговор с личния лекар, издал документа, са безуспешни. Той заявява, че ще дава обяснения единствено пред съд и с адвокат.

„Никога не ми се е случвало такова нещо", коментира кметът на Ягода, който разбрал за случая, след като бил потърсен от институциите.

Прокуратурата продължава да събира доказателства и да разпитва участници и свидетели по случая. Разследването трябва да установи при какви обстоятелства е издаден фалшивият акт за смърт и какви са мотивите на майката и сина.

Димитър Атанасов, кмет на село Ягода СНИМКА: НОВА ТВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 2026-а вече ни изнерви. Но не заради еврото