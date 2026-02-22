ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трайчо Трайков: Не е изключен софтуерен проблем в ...

Георг Георгиев: Служебният кабинет се замеси в проблеми още със самия старт

Георг Георгиев КАДЪР: NOVA NEWS

"Този кабинет е очевидно в какви проблеми се замеси още със самия си старт. Мисията, в която декларираше, че ще бъде посветен, се провали", това каза в предаването "Денят започва с Георги Любенов" бившият министър на външните работи Георг Георгиев. 

По думите му е важно когато се правят важни реформи, да се действа много внимателно. 

"Няма как в една системна партия да има напрежение вследствие на политически процеси. Ние сме ясно концентрирани в задачата си", каза Георгиев. 

Той каза, че темата за Петрохан се нуждае от хладнокръвие и да оставим институциите и компетентните органи да си вършат работата.

"Г-жа Нейнски е човек с опит, познава министерството. Вярвам, че ще остане вярна на принципите, на които държавата е посветена", каза още той. 

Относно спирането на работата на летището в София той каза, че няма място за тревога. 

"България е част от една общност, която е ясно координирана и изпълнява своите задачи. Това, което ние правим, не е нито повод за безпокойство, нито нещо ново", заяви бившият министър. 

