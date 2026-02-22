Корнелия Нинова: С връщането на Сергей Станишев в БСП не виждам нова посока

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Скромно се оценявам, но имам принос в политическото израстване на Крум Зарков и Румен Радев. След вчерашния пленум на БСП не виждам нова посока пред нея, даже още от същото - връщането на Сергей Станишев говори за това. Избирането на Киселова като председател на ПГ на БСП също е лош знак.

Това каза Корнелия Нинова, лидер на "Непокорна България", в "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ. Защо след промяната в БСП министрите останаха в МС даже и за кратко, попита Нинова.

"Нищо различно в новите лица - Гуцанов и Кирил Добрев са там, въпреки че не са в ръководството. Нямам съвет към Крум Зарков да си решава, да се оправя, разделихме се поради сериозни различия в политиката - например ратификацията на Истанбулската конвенция. Крум застъпи ратификацията.

По реакцията на ПП-ДБ към Зарков съдя, че означава слижаване, това ще е и обезличаване на БСП. А БСП ще си загуби твърдото ядро", обясни Нинова.

Според нея в служебния кабинет има министри, свързани с ГЕРБ, Костов, Радев, Доган, ПП-ДБ - това е заявка за бъдеща сглобка.

"Тръгнаха с морален шамар в лицето на обществото. Честните избори е аксиома - задължително и не се обсъжда.

Министър Андрей Янкулов форсира смяната на Сарафов - решението не е в техните ръце, а в съдебната власт. Има риск сегашният състав да потвърди Сарафов.

Допускам ПП и Радев да работят заедно - все пак ПП бяха създадени от Радев.

Но от Радев трябва да се чуе какво мисли за това трябва ли ЕРП да останат частни, болниците да не са търговски дружества, банките да не са със свръхпечалби", обясни Нинова.

По случаят "Петрохан" тя заяви, че е обобщен образ на много проблеми в българското общество - пълен провал на всички институции, за тежко задкулисие, недоверие в институциите, близо до секта, педофилство, злоупотреба с власт, безкомпромисност, тъмно финансиране.