“Възраждане” искат изслушване на служебни министри за US самолетите на летище "Васил Левски"

От “Възраждане” искат изслушване на служебни министри заради самолетите на Военновъздушните сили (ВВС) на САЩ, разположени на летище "Васил Левски" в София, съобщиха от пресцентъра на партията, информира БТА.

Самолети на ВВС на САЩ са разположени на летище "Васил Левски" в София, съобщиха от Министерство на отбраната на 19 февруари. Разполагането им е в подкрепа на обучение, свързано с дейностите по усилена бдителност на НАТО, а личният състав е за обслужване на самолетите.

Служебният министър-председател, служебните министри на външните работи, на транспорта и съобщенията и на отбраната, както и изпълнителният директор на “Летище София” ЕАД дължат обяснение на българския народ защо във времена на напрежение в Близкия изток в страната ни е разрешено на американски военни самолети да пребивават на гражданско летище, заявяват от "Възраждане". Летището ще бъде и временно затворено за граждански цели на 23 и 24 февруари, припомнят от партията и посочат, че според тях това е "недопустим прецедент за суверенна държава".

"Правителството е дало разрешение за разполагането на американските военни самолети в София, без да се допита до парламента. Според информация в медиите на летището има девет военни самолети-цистерни КС-135, три С-17 и няколко "Боинг-747", както и американски военен транспортер С-130 Херкулес, предназначен за десант на войски и техника при сухопътни операции, пристигащ директно от базата Рамщайн в Германия", посочват още от "Възраждане".

Присъствието на тази летателна техника, както и фактът на нейното допускане, предизвиква опасения, притеснения и въпроси в цялото българско общество. Правителството е длъжно да даде отговори на българския народ, заявяват от партията.

“Възраждане” е категорично против превръщането на България в плацдарм за поредната чужда война. Очакваме незабавни отговори от правителството и мерки по отстраняването на американските самолети от българска територия. Ако това не се случи незабавно, призоваваме всички български граждани на масови протести, заявяват още от формацията.

Пълният текст на позицията на партията може да прочетете тук.

