Един човек е загинал, а 15 са ранени при 12 катастрофи през изминалото денонощие

Един човек е загинал, а 15 са ранени при 12 катастрофи през изминалото денонощие, съобщават от пресцентъра на МВР.

От началото на месеца са станали 306 катастрофи, при които са загинали 21 души, а 377 са ранени. От началото на годината са регистрирани 723, при които 57 за загинали, а 892 са ранени, предава БТА.

При сравнение с реалните данни за загиналите 53 през същия период на 2025 г се отчитат четирима повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 г.

През последното денонощие в София са регистрирани 35 леки произшествия.

