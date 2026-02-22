Патриарх Даниил в Кюстендил: Встъпваме в постите с взаимно опрощаване на греховете

Целта на поста е да се очистим от всичко онова, което ни пречи да изживеем радостта от възкресението, каза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил в Кюстендил при пристигането си в храма „Успение Богородично", където ще възглави света литургия.

Той отбеляза, че встъпваме в постите с взаимно опрощаване на греховете, като по този начин се разтоварваме от греха на осъдителността. Така с лекота можем да встъпим в подвига на поста и да станем причастници на радостта от прошката, предава БТА.

Сиропустна неделя e днес. Това е последната неделя преди Великия пост, в която се ядат блажни храни (млечни, яйца и риба), защото от утре започва Великият пост, завършващ в навечерието на Великден - Възкресение Христово.

Вчера, 21 февруари, в кюстендилския храм „Успение Богородично" беше посрещната икона с частица от мощите на свети Гавриил Ургебадзе. Тя ще остане за поклонение в града и днес.