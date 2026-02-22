ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Джон Хийли иска да е първият британски министър на...

В петричкото село Габрене избират кмет

1440
СНИМКА: Архив

В село Габрене, община Петрич, се провеждат частични местни избори за кмет на кметството. Право на глас имат 559 избиратели, както и още 17 души, регистрирани по настоящ адрес, съобщи за БТА Кирил Стойков, секретар на Община Петрич.

Изборите се провеждат в една избирателна секция, като гласуването се осъществява както с машина, така и с хартиени бюлетини. До произвеждането на частичния местен вот се стигна, след като досегашният кмет Дафинка Пецева депозира оставка.

За участие в изборите са регистрирани петима кандидати, сочи информацията на страницата на Общинската избирателна комисия. Това са Марин Янков – кандидат на ГЕРБ, Панчо Стоянов – кандидат на коалиция БСП-Обединена левица, Петър Христов – издигнат от Съюз на свободните демократи, Георги Харизанов – кандидат на коалиция Продължаваме промяната – Демократична България, и Вангел Марков – издигнат от Съюз на демократичните сили.

СНИМКА: Архив

