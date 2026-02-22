За 3 часа мъж открадна книги, гащи, шампоан от 4 магазина, хванаха го в петия

Само за 3 часа мъж от Благоевград извърши четири кражби, но го заловиха при опит да обере пети магазин. Общата стойност на задигнатите стоки е 207 лв. или 106 евро, а на тези, които не е успял за открадне и е бил заловен, е 102 лв. или 52 евро. Заради ниската цена на стоките, Районният съд прие случая за маловажен и, след споразумение с прокуратурата, наложи административно наказание на Д. Т. глоба от 511,29 евро.

Кражбите са извършени на 2 май 2025 г. за времето от 13 до 16 ч. В 14,10 ч. е задигнал от първия магазин чехли, слипове, прах за пране и шампоан за 30 лв. Малко по-късно "атакувал" втори обект, откъдето задигнал флаш памет и се преместил в трети, от голяма търговска верига. Оттам си е тръгнал с три батерии. Успял да посети и книжарница, откъдето си взел, без да плати, две книги на обща цена от 46 лв. Отправил се към хранителен магазин от голяма верига и "напазарувал" суджук, уиски, сирене, вафли и фъстъци, но на излизане охраната го задържала.

Освен глобата, крадецът ще трябва да плати и по сметка на ОД на МВР – Благоевград сумата от 115.65 € за изготвена съдебно- оценителна експертиза в хода на досъдебното производство, а по сметка на Районен съд – Благоевград сумата от 2.56 €, представляваща държавна такса за служебно издаване на изпълнителен лист.