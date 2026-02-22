Трайчо Трайков: Не е изключен софтуерен проблем в електромерите

Не е изключено да е станало объркване в тарифите заради софтуерен проблем в електромерите. Това каза служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков в предаването "Неделя 150" по БНР.

Според него няма надписани сметки за ток от човек и всеки ощетен трябва да бъде компенсиран.

Той обясни, че задача на КЕВР е да обясни и да открие защо има завишени сметки за ток.

"Потреблението на ток през декември 2025 година е било по-високо в сравнение с декември 2024 година. Това не означава, че няма неоснователни жалби", посочи Трайков.

По думите му каквато и да е било истината, тя трябва да бъде изяснена.

"Високите сметки за ток не трябва да бъдат аргумент за предизборната кампания за предсрочните избори. Разбирането на всички в правителството е, че с нашите действия трябва да засилим усещането на хората, че има смисъл да се гласува. Провеждането и гарантирането на изборите е ясна задача, но разбирането на хората, че има смисъл да се гласува и климатът, който се създава заради това, е изключително важно", коментира служебният енергиен министър.

Трайков увери, че в енергетиката ще се действа според реална необходимост.

"Досега сме имали ден и половина работно време и се постарах да се фокусирам върху три приоритета: темата за сметките, проблемите неща в държавните енергийни мощности на ПАВЕЦ "Чаира" и необходимите мерки по ПВУ с отговорност на Министерство на енергетиката", посочи служебният министър.

Трайчо Трайков заяви, че има идеи и как да се предоговори договора с "Боташ". Той смята, че договорът с турската кампания може да бъде направен, така че да е работещ за България.