ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Джон Хийли иска да е първият британски министър на...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22337904 www.24chasa.bg

Трайчо Трайков: Не е изключен софтуерен проблем в електромерите

2668
Трайчо Трайков Снимка: Архив "24 часа"

Не е изключено да е станало объркване в тарифите заради софтуерен проблем в електромерите. Това каза служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков в предаването "Неделя 150" по БНР. 

Според него няма надписани сметки за ток от човек и всеки ощетен трябва да бъде компенсиран. 

Той обясни, че задача на КЕВР е да обясни и да открие защо има завишени сметки за ток.

"Потреблението на ток през декември 2025 година е било по-високо в сравнение с декември 2024 година. Това не означава, че няма неоснователни жалби", посочи Трайков. 

По думите му каквато и да е било истината, тя трябва да бъде изяснена.

"Високите сметки за ток не трябва да бъдат аргумент за предизборната кампания за предсрочните избори. Разбирането на всички в правителството е, че с нашите действия трябва да засилим усещането на хората, че има смисъл да се гласува. Провеждането и гарантирането на изборите е ясна задача, но разбирането на хората, че има смисъл да се гласува и климатът, който се създава заради това, е изключително важно", коментира служебният енергиен министър.

Трайков увери, че в енергетиката ще се действа според реална необходимост.

"Досега сме имали ден и половина работно време и се постарах да се фокусирам върху три приоритета: темата за сметките, проблемите неща в държавните енергийни мощности на ПАВЕЦ "Чаира" и необходимите мерки по ПВУ с отговорност на Министерство на енергетиката", посочи служебният министър. 

Трайчо Трайков заяви, че има идеи и как да се предоговори договора с "Боташ". Той смята, че договорът с турската кампания може да бъде направен, така че да е работещ за България.

Трайчо Трайков

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 2026-а вече ни изнерви. Но не заради еврото