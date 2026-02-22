Почина един от най-добрите танцьори на Ансамбъл "Пирин"

Един от най-добрите и талантливи танцьори от Ансамбъл "Пирин" в Благоевград е починал, съобщиха във фейсбук страницата на ансамбъла. "С дълбока болка и неизмерима тъга се сбогуваме с нашия скъп колега и приятел Велислав Шушков. Велислав не беше просто талантлив танцьор - той беше сърце, енергия, усмивка. Искрен, земен и добър човек, който присъстваше истински и на сцената, и в живота ни. Загубата му оставя празно място, което ще усещаме дълго... Поднасяме най-искрените си съболезнования на неговото семейство и близки! В този труден момент сме заедно в скръбта си! Лек полет, Вивчо!

Танцувай свободно там, където няма болка!

Ние никога няма да те забравим!", написаха неговите колеги.

Поклонението ще се състои днес, неделя, от 14:30 ч. в Траурен център „Мемориал" – Нови гробища, Благоевград.





