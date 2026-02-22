ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Самотен видинчанин загина при пожар в дома си

Валентин Михов: Бях на прага на смъртта, попаднах на човек от подземния свят, пребиваше ме

22212
Валентин Михов Кадър: БНТ

Бях на прага между живота и смъртта. Попаднах на човек от подземния свят - 3 години ме рекетираше, държеше ме за заложник, подадох оставката си. 

Това заяви за Нова телевизия бившият президент на БФС Валентин Михов в откровен разговор с Мариян Станков - Мон Дьо.

Ето какво разказа през сълзи Михов:

Попаднах на човек, който започна да заплашва семейството ми, най-скъпото ми - внучките, започна плащане, за да не ни докосва, така до 2020-а.

Той умря - беше известен от подземния свят и 3 г. ме държеше като заложник и ме рекетираше.

Мои приятели искаха да ми помогнат, но ме предупредиха, че той работи с наши приятели. След побоищата казвах, че съм паднал от стълбите - имам достойнство. Всичко ми е счупено - пълен съм с белези, говоря трудно. Не се правя на герой.

Тормозеше ме за пари, взе ми всичко - над 100 хил. долара. Не се срамувам да кажа, че всичко ми е счупено - ходех непрестанно дегизиран.

Взимаше парите от мен и ги даваше на определени хора, те му даваха лихви. Ако беше жив, нямаше сега да съм тук, но той почина.

Ходих и извън България, всички казваха че е боклук и няма смисъл да се занимавам с него. Бях под нулата. Но когато ми трябваха 500 лв., си преброих приятелите.

Станах по-прецизен към хората, които трябва да са до мен.
Очите ми, толкова операции - не знаеш какво представлявах, не го пожелавам и на враг. Явно добрината не винаги се връща, затворих се, не се раздавам толкова.

Сега простотията ни завладява, това ме плаши. Трябва етика, уважение, забравихме да се обичаме, да се уважаваме.

Сближаване и Пената бяха в основата на футболният ни успех през 1994-а.

Сега не съжалявам за нищо, гордея се с това което съм постигнал, хората да ме запомнят с доброта.

Ние не сме добра нация, предателска нация сме. Помогна ми човек, който беше от тези хора и ме заведе при друг, а онзи - не бих го нарекъл човек, ми съсипа живота.

Но ме отчайва безсилието на системата - и с мои хора и с наши, решат ли да те очистят няма спасение.

