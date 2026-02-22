Не избраха кой да води Районните избирателни комисии в Пловдив-град и Пловдив-област

ЦИК ще решава за състава на 16 и 17 РИК

Без резултат приключиха консултациите на парламентарно представените партии при областния управител Христина Мирчев за състав на Районните избирателни комисии за Пловдив–град и Пловдив–област.

Кметът и областен координатор на ГЕРБ Костадин Димитров предложи начело на 16 РИК да бъде Калоян Сухоруков, който е заемал тази позиция и има дълъг опит в организацията и отчитането на резултати. Калоян Сухоруков

"Възраждане" пък настоя да бъде неговият кандидат Станислав Мишев. Той беше подкрепен и от "Величие". Така не се стигна до съгласие и ЦИК ще решава за състава на 16 РИК-Пловдив град. Впрочем по същия начин стояха нещата и през 2024 година, когато ЦИК назначи Сухоруков и му постави за заместници представители на ПП, "Възраждане" и ИТН. Адвокат Янко Радунчев. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

По същия начин стоят нещата и за 17 РИК за Пловдив–област. За неин председател ГЕРБ предложи Янко Радунчев, който е заемал тази длъжност. Никоя друга партия и коалиция не излъчи кандидат за тази позиция. Поради неразбирателство обаче за постовете секретар и заместник–председатели не се постигна съгласие. Така ЦИК ще трябва да решава за състава и на 17 РИК.

"След като още на консултациите има непримиримост между отделните партии, правете сметка по време на кампанията какво ще е", коментираха дългогодишни участници в преговорите.