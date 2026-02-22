Митрополит Йоан: Християнинът трябва да прости непростимото

Християнинът е този, който трябва да прости непростимото, защото Бог прости непростимото и на самите нас. Ние имаме морален, православен и нравствен дълг да простим на своите ближни. Това каза Варненският и Великопреславски митрополит Йоан, който отслужи заедно със свещеници архиерейска света литургия в катедралния храм „Успение Богородично" във Варна на Неделя сиропустна.

Да простим и да бъдем простени е важно условие, за да влезем в дните на Светата Четиридесетница, то е същностно за успеха на поста, и тези думи трябва да приемем сърдечно и истинно, предава БТА.

Постът изисква покаяние и нравствено изправление на човека, и ни дава всеопрощение и възвръщане на милостта Божия. Днес всички християни трябва да измолят прошка не само от тези, които са ги обидили или оскърбили, но и от тези, които може би не познават, и имат към тях някаква неприязън, припомни архиереят. Добави, че в нашето общество понякога се оказва трудно да дадем прошка на ближния. Според него това се корени в самолюбивото ни сърце, което привлича порока на гордостта, злобата и завистта, и така се спуска завеса между човек и Бог.

По думите на митрополита изключително важен за човека е още подвигът на покаянието. Ако ние сме забравили за пътя си към спасението и сме поставили Бог в периферията на човешката душа, то нека да съгреем себе си с покайни сълзи и да си спомним за спасителния страх Божий, посочи той. Митрополит Йоан припомни думите на св. апостол Яков, който казва, че ако в сърцето си имаме горчива завист и свадливост, не бива да се хвалим и да лъжем. Където има завист и свадливост, там е неуредицата и всичко лошо, затова един от важните моменти в духовния живот, за да се преодолее това, е да може сърдечно да простим на своите близки.

Дядо Йоан призова всички свещеници и миряни по време на Великия пост да се обърнат към Словото Божие и всеки ден да четат по една глава от него - първо от Евангелието на свети Йоан Богослов, после от неговите три съборни послания, а накрая и от Откровението на Йоан. По думите му това е важно, защото така ще разберем, че Бог е любов и Бог очаква проявата на човешката любов.

„Когато Божията любов се съедини с любовта на човека към ближните и към Бога, преобразяването на човешкото общество е абсолютно сигурно. Ние ще видим, че Бог е милостив, очаква, обича и вярва в човека. Толкова много обича човека, колкото човек не може да обича сам себе си. И най-важното - четейки Словото Божие, ще получим благодатната помощ и ще омиротворим себе си. Ще въдворим мир между себе си и Бога, ще възненавидим греха и ще можем да се въдворим мира между човеците", завърши архиереят.

На литургията на Сирни заговезни бе прочетен откъс из посланието на св. апостол Павел до римляните, съдържащо съвети за постния период, който започва утре, както и част от Евангелието от Матей.

Довечера в 17:00 ч. в катедралния храм във Варна ще бъде отслужена вечерня и чин на взаимно опрощение. От утре следват ежедневно служения с канона на свети Андрей Критски - в понеделник в катедрален храм „Успение Богородично", а след това и в храмовете „Св. Петка", „Св. прпмчк Прокопий Варненски", „Св. Николай". В петък ще има Малко повечерие с Богородичен акатист в катедралния храм „Успение Богородично".