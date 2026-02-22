ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Починалият плувец от София нямал здравословни проблеми

Трагедията се случи в модерния плувен комплекс Парк Арена ОЗК в Бургас.

Няма данни 16-годишният младеж от София, който почина на международно състезание по плуване в Парк Арена ОЗК Бургас днес сутринта по време на загрявки във водата, да е имал здравословни проблеми. Това казаха от полицията след като прокуратурата образува досъдебно производство и започна цялостно разследване на трагедията.

"На младежа е помогнато да излезе от басейна, след което изпаднал в безсъзнание и въпреки приложените реанимационни действия, починал. Към момента няма данни 16-годишния състезател да е имал здравословни проблеми. Образувано е досъдебно производство под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура - Бургас, като са започнали множество процесуално-следствения действия - оглед, разпити на свидетели и др. Работата по случая продължава от служители на Второ Районно управление - Бургас", излязоха със съобщение от полицията.

Преди това в първите часове след трагедията в публичното пространство се завъртя информацията, че смъртта може да е предизвикана от мозъчна аневризма.

