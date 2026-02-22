ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пътят към Сантяго събира Любо и Хриси, за да напр...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22338350 www.24chasa.bg

Самотен видинчанин загина при пожар в дома си

Валери Ведов

[email protected]

4184
Опожареният апартамент СНИМКА: Авторът

При пожар тази сутрин във Видин е загинал самотно живеещ мъж. Огънят избухнал на втория етаж в бл. Кокиче на бул. „Панония" в крайдунавския град. Живущите в блока веднага били евакуирани от пристигналия полицейски екип поради опасност от разрастването на огъня.

Пристигналите огнеборци с две пожарни бързо потушили огъня, избухнал във вх. А преди да обхване другите части на жилищния блок. В един от апартаментите на втория етаж разследващите открили трупа на 65-годишен мъж.

Предполага се, че именно той неволно е предизвикал пожара, но все още не са известни причините за пламването на жилището. По случая е заведено досъдебно производство.

Опожареният апартамент СНИМКА: Авторът

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 2026-а вече ни изнерви. Но не заради еврото