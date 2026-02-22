Самотен видинчанин загина при пожар в дома си

При пожар тази сутрин във Видин е загинал самотно живеещ мъж. Огънят избухнал на втория етаж в бл. Кокиче на бул. „Панония" в крайдунавския град. Живущите в блока веднага били евакуирани от пристигналия полицейски екип поради опасност от разрастването на огъня.

Пристигналите огнеборци с две пожарни бързо потушили огъня, избухнал във вх. А преди да обхване другите части на жилищния блок. В един от апартаментите на втория етаж разследващите открили трупа на 65-годишен мъж.

Предполага се, че именно той неволно е предизвикал пожара, но все още не са известни причините за пламването на жилището. По случая е заведено досъдебно производство.