Партиите се разбраха за председател на РИК-Благоевград, но не и за заместниците му

Партиите в Благоевград се разбраха кой да е председател на Районната избирателна комисия (РИК), но не и за заместниците му.

Това стана на свиканата от oбластния управител Георги Динев консултация с представителите на парламентарно представените партии и коалиции за избор на членове на РИК за произвеждане на изборите за Народно събрание на 19 април 2026 г.

На проведените консултации се постигна съгласие за председател на РИК да бъде Мартин Бусаров от Коалиция ГЕРБ-СДС, а за секретар на РИК – Йорданка Борисова от Партия „Възраждане".

За четирите места за заместник-председатели в РИК бяха направени общо пет предложения – от Коалиция „Продължаваме промяната-Демократична България", от Коалиция „Движение за права и свободи – Ново начало", Коалиция „БСП- Обединена левица", Партия „Има такъв народ" и Коалиция „Алианс за права и свободи". Съгласие за тези позиции не бе постигнато.

Тъй като не бе постигнато съгласие между присъстващите за заместник-председатели на РИК-Благоевград, протоколът от проведената консултация заедно с предложенията, направени от партиите и коалициите, ще бъдат изпратени в ЦИК, където ще бъде взето окончателно решение за избор на четирима заместник-председатели на РИК- Благоевград.