"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

7 американски военни самолета - цистерни за зареждане на изтребители във въздуха, три товарни С-17 и С-130, както и няколко Boeing 747 за превоз на войници се намират на летище "Васил Левски".

На два пъти през уикенда бяха спирани гражданските полети, като от летището обявиха, че това се налага заради ремонт на шахти в района на пистата.

Посолството на САЩ у нас и министерството на отбраната уточниха, че самолетите са в страната за обучение.

Американски бойни активи са разположение и в американската база Суда на остров Крит.

Местни източници и сателитни данни потвърждават, че пистите на острова са изпълнени с най-мощната техника на ВВС на САЩ. Основните компоненти на тази въздушна армада включват F-35 Lightning II - стелт изтребителите от последно поколение, които са разположени в готовност за пробив на иранското въздушно пространство. A-10 Thunderbolt II - специализирани щурмови самолети, които сигнализират подготовка за унищожаване на наземни укрепления и мобилни ракетни установки. F-22 Raptor - елитните прехващачи осигуряват „въздушен чадър" над Средиземно море, гарантирайки защитата на логистичните линии.