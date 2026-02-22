ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

4 дни водата в част от Добрич е негодна за пиене

Право на отговор от министър Андрей Янкулов

1868

"24 часа" препечатва публикация на министър Андрей Янкулов като право на отговор на наша публикация. След забележката статията беше премахната от електронното издание на медията.

В днешното издание на "24 часа" е публикувана статия от Диана Дамянова, в която се твърди, че аз, в предходното си качество на правен експерт на АКФ, съм написал прословутото заявление по ЗДОИ до МВР, в което се дава положителна оценка на сдружение НАКЗТ (станало известно покрай случая "Петрохан").

Написаното в "24 часа" е лъжа.

Не просто не съм писал това писмо (което е с автор директора на АКФ), но и не бях чувал за него до трагичните събития. Както и за въпросната организация НАКЗТ.
Веднага, щом името ми се завъртя в този контекст, публикувах точно и ясно опровержение.

Изумен съм как авторитетно издание като "24 часа" пада до нивото да разпространява фалшиви новини, които са били вече надлежно опровергани.
Оценявам тази и подобните ѝ атаки срещу правителството като добър атестат за нашата работа.

