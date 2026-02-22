Черния мост между Пловдив и Хисаря край Калояново е напът да отиде в историята

Всеки ден през него късат нерви над 10 000 шофьори, а ученици също минават през опасното трасе

Осигурено е финансиране за ново съоръжение, твърдят от АПИ

80–годишният мост, който свързва Калояново с пътя Пловдив–Хисаря, къса нервите на хиляди шофьори. Той е тесен и неудобен, извоювал си прозвището Черния мост заради множеството катастрофи, станали на него. Дълъг е 30 метра, но широчината му е само 4.

Всеки ден над 10 000 коли преминават през тясното съоръжение, нерядко се налага други да изчакват, тъй като с предимство са тези, които отиват към селото. През уикендите трафикът е още по–голям.

Мостът се явява и важна транспортна връзка за пътуващите от Хисаря към Пловдив и обратно, както и към жп гарата в Калояново.

"За ученици, които слизат на гарата, е осигурен транспорт към селото. Но има и такива, които вървят пеша и минават през това съоръжение, което е много опасно", казва кметът на Калояново Младен Кичев пред БНТ.

Повече от 20 години местните хора настояват за изграждането на нов мост, като този, който е до село Стряма. Строителството е трябвало да започне преди три години, но процедурата е замразена. Ако пътната агенция размрази този проект, ще е голямо чудо за нас, казва Младен Кичев. От АПИ уверяват, че това ще стане и парите били осигурени.

Подобен мост имаше между Стряма и Калековец, но отдавна отиде в историята. Такова тясно съоръжение има и по пътя за село Маноле, което налага пътуващите да изчакват колите, които идват откъм селото в посока Рогош. По него трафикът е не по–малък, тъй като се ползва от жителите на доста големи села като Белозем, Чалъкови, Шишманци, Ясно поле. Понякога изчакването е толкова голямо, че се образува дълга опашка от коли, а шофьорите се ядосват.