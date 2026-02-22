4 дни водата в част от Добрич е негодна за пиене

Вече четири дни не се препоръчва водата за питейни нужди в квартал „Добротица", местност „Лозята", в квартал „Рилци" - района зад гара Юг, в град Добрич.Съобщението е на „ВиК Добрич" АД, публикувано на интернет-страницата на дружеството. В социалната мрежа граждани алармираха за мътна вода, подавана във водопроводната мрежа. От Регионалната здравна инспекция /РЗИ/ в Добрич е предприето пробонабиране на 19 февруари. Резултатите показват, че пробите от зона Стефаново (водоснабдяваща посочените райони в Добрич), не отговарят на здравните изисквания по физико-химични показатели: цвят и мътност.

РЗИ-Добрич, препоръчва в домакинствата, където водата от водопроводната мрежа е видимо мътна, за питейно-битови цели (особено за пиене и готвене) да се използва бутилирана вода от търговската мрежа. При ползване на вода от резервни съдове, същата преди консумация следва да се преварява.Издадено е предписание до водоснабдителното дружество зао предприемане на всички необходими мерки за привеждане качеството на водата, подавана във водопроводната мрежа на зона Стефаново в съответствие със здравните изискания.РЗИ-Добрич ще продължи да следи проблема, взети са нови проби, чакат се резултатите.