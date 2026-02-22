25 машини се бориха с ледения капан по пътищата в област Добрич

„25 машини на пътноподдържащата фирма са работили от събота и през нощта и всички заледявания по републиканските пътища в област Добрич са обработени със сол и пясък. В неделя по обяд пътищата са нормално проходими при зимни условия, няма ограничения в движението", съобши дежурният в Областното пътно управление.

„Постоянно следим обстановката, в готовност сме", добави дежурният. В неделя сутринта всички пътища в областта са били заледени, ледът е бил с дебелина от сантиметър, на някои участъци и повече.

Още в събота от Областната дирекция на МВР предупредиха за заледявананията с призив да не се пътува. В Добрич граждани сигнализираха, че тротоарите са опасно заледени.