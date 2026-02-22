Партиите не се разбраха за състава на РИК - Велико Търново

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Областният управител Юлия Ликоманова-Мутафчиева със стратегия за честни избори

Парламентарно представените политически партии и коалиции на 22 февруари не постигнаха консенсус за състава на Районната избирателна комисия /РИК/ във Велико Търново за предстоящите избори за Народно събрание на 19 април 2026 г.

На проведените консултации в неделя, ръководени от Областният управител Юлия Ликоманова-Мутафчиева, бе обявено, че РИК ще е от 13 члена с председател, с до четирима заместник- председатели и секретар, съобщиха от пресцентъра на областната управа.

Обявени бяха квотите на партиите в състава на РИК-Велико Търново, които са: за коалиция ГЕРБ-СДС-3, коалиция „Продължаваме промяната-Демократична България"-2, партия „Възраждане"-2, коалиция „Движение за права и свободи-Ново начало"-1, коалиция „БСП Обединена левица"-1, партия „Има такъв народ"-1, коалиция „Алианс за права и свободи"-1, партия „Морал, единство, чест"-1, партия „Величие"-1.

За председателското място претендираха две политически сили-коалиция ГЕРБ-СДС и партия „Възраждане". Не се постигна съгласие и по направените две предложения за секретар на РИК от ДПС „Ново начало" и ПП-ДБ.

След консултациите бе изготвен протокол и всички предложения бяха изпратени в ЦИК, която трябва да вземе окончателното решение за състав на РИК във Велико Търново.

„Ангажирам се с координация и съдействие на териториалните избирателни комисии-РИК и ОИК. С необходимата логистика-осигуряване на подходящи помещения за работа на РИК и общинските избирателни комисии, отговарящи на изискванията за сигурност, достъпност и комуникации. С техническа поддръжка-набавяне на нужния техен инвентар-мебели, компютри, принтери, паравани, интернет за работа на комисиите. Взаимодействие с местната администрация за координиране процеса с общините в областта за предоставяне на необходимите ресурси и информация", посочи Юлия Ликоманова-Мутафчиева.

Тя подчерта, че особено внимание ще бъде отделено за осигуряване на ред и сигурност.

„Предвиждам пълна координация и сътрудничество с ОДМВР-Велико Търново и районните служби за изготвяне на планове за охрана на изборните помещения, патрулиране и транспорт на изборната документация", посочи Юлия Ликоманова-Мутафчиева.

Тя е категорична, че дейността и като областен управител ще е в пълна неутралност и в услуга на изборните комисии, за да гарантира, че областната администрация работи за честни и демократични избори.