"Тренд": Радев първи, ГЕРБ втори, спор ПП-ДБ – ДПС за третото място (Графика)

Пет сигурни партии в НС, БСП и МЕЧ малко под прага

Активността пред урните на 19 април се очаква да е 3,1 милиона, показва проучването на изследователския център по поръчка на "24 часа"

Пет сигурни формации в следващото Народно събрание, а две остават с реален шанс за представителство.

3 милиона и 100 хиляди избиратели се очакват пред урните на 19 април. Това показват данните от национално представително проучване на изследователския център “Тренд” по поръчка на “24 часа”.

Избирателната активност на предстоящите предсрочни парламентарни избори се очаква да бъде по-висока от последните няколко вота. 59% от всички пълнолетни български граждани, живеещи на територията на страната, декларират, че ще упражнят правото си на глас на 19 април 2026 г. Правим уточнението, че 1% от извадката се равнява на 52 500 души, което означава, че около 3 милиона и 100 хиляди избиратели могат да се явят пред урните.

Пет формации със сигурност ще имат представителство в следващото Народно събрание. Две партии остават близо до 4-процентната парламентарна бариера.

Лидер в подредбата е новата формация на Румен Радев, която събира подкрепата на 32,7% от гласуващите. Втори остават ГЕРБ-СДС с 20,4%. Очертава се неяснота за третото място, за което ще спорят ПП-ДБ (10,9%) и “ДПС -Ново начало” (10,5%).

“Възраждане” е на пета позиция със 7,8% подкрепа сред гласуващите. Близо до бариерата остават БСП (3,8%), както и МЕЧ (3,6%). “Има такъв народ” може да разчита на 2,5%, Алиансът за права и свободи разполага с 1,7%, а “Величие” има подкрепата на 1,6% сред гласуващите.

Данните са преизчислени без процента на посочилите, че ще гласуват с “не подкрепям никого”, който през този месец е 1,9%.