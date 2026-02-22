ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Коментар на седмицата №2: Парещите цени при майсто...

Назначават РИК Монтана за предстоящите избори служебно

Камелия Александрова

Назначават РИК Монтана служебно Снимка Камелия Александрова

Консултации за Районната избирателна комисия в Монтана за парламентарните избори на 19 април 2026 г. се проведоха днес в Областна администрация. Срещата бе свикана от областния управител Калин Хайтов.

Съгласно решението на ЦИК, РИК – Монтана трябва да бъде в състав от 13 членове – председател, до четирима, не по-малко от двама заместник-председатели и секретар.

По време на консултациите парламентарно представените партии и коалиции в 51-ото Народно събрание направиха своите предложения.

За председател има едно предложение – от Коалиция „ГЕРБ – СДС".

За заместник-председатели постъпиха общо четири номинации:

• от Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България" – 1;

• от Коалиция „БСП – Обединена левица" – 1;

• от Партия „Има такъв народ" – 1;

• от Коалиция „Алианс за права и свободи" – 1.

Най-оспорвано се оказа секретарското място. Поискаха го от Партия „Възраждане" и от Коалиция „Движение за права и свободи – Ново начало".

Срещата на преставителите на политическите сили завърши без консенсус. ЦИК служебно ще определи състава на РИК – Монтана.

