За пореден път ЦИК ще определя окончателния състав на РИК в Добрич

За пореден път ЦИК ще определя окончателния състав на Районната избирателна комисия (РИК) в Добрич, тъй като на консултациите в неделя, свикани от областния управител Живко Желязков, политическите сили не постигнаха консенсус за разпределението на ръководните места. И тази година спорна беше позицията секретар на комисията. В консултациите участваха политическите сили, представени в 51-вото Народно събрание, като в началото отсъства представител на коалиция „БСП – Обединена левица". Съставът на РИК – Добрич, е 13-членен, всяка от политическите сили има квота.

Красимир Николов – упълномощен представител на коалиция „ГЕРБ-СДС", заяви, че държат на поста председател и предложи Цонка Велкова, като не постъпиха възражения. По негово предложение бе решено РИК да бъде с четирима зам.-председатели. Позиции на зам.-председатели на РИК заявиха от коалициите „ПП-ДБ" и АПС и партия „Има такъв народ". Позицията на секретар поискана от представителите на ДПС–Ново начало и Възраждане.

По предложение на Красимир Николов бе дадена 10-минутна почивка за постигане на съгласие за секретарската позиция, както и възможност да пристигне представител на коалиция „БСП-Обединена левица". След почивката, включилият се в дебата упълномощен представител на коалицията заяви, че предлагат представителят им да е на позиция зам.-председател, което не беше оспорено от другите политически сили. От МЕЧ и Величие предложиха свои представители като редови членове на комисията.

Представителите на ДПС – Ново начало и Възраждане потвърдиха, че държат на позицията секретар на РИК и заявиха, че, ако не получат този пост, то тогава желаят техния представител да бъде зам.-председател, с което не се постигна консенсус за разпределение на ръководните длъжности. Областният управител обобщи постъпилите предложения и заяви, че ше изпрати прокола до Централната избирателна комисия, която ще направи разпределение.