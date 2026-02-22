ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Украинският пазар на труда остава устойчив четири ...

Прекратиха състезанието по плуване, на което загина 16-годишно момче

Димчо Райков

Починалият плувец учил в 10-ти клас на Националната финансово-стопанска гимназия в София Снимка Архив

От петък насам имал силно главоболие, но бил прегледан и не се установило нещо притеснително

Международното състезание SHARKS Swimming cup в Бургас, при което почина 16-годишният младеж от София, бе прекратено. Във форума в "Парк Арена ОЗК" участваха 500 състезатели от 30 клуба.

Засега няма ясно медицинско заключение за причината за смъртта на момчето, което припадна във водата, докато загряваше. Междувременно се разбра, че от петък насам имал силно главоболие, но бил прегледан и не се установило нещо притеснително, което да налага хоспитализация. Няма данни да е имал някакви сериозни здравословни проблеми. Пристигнал в Бургас с родителите си.

Починалият плувец  учил в 10-ти клас на Националната финансово-стопанска гимназия в София и бил един от най-добрите състезатели на НСК "Олимп". Според завоюваните титли е многократен държавен шампион.

Точната причина за смъртта ще бъде установено с аутопсия. Една от версиите е, че младежът е бил покосен мозъчен аневризъм.

