Сандов: Никой не ми е ходатайствал за агенцията на Калушев, рейнджърите са европейска практика

"Никой не ми е ходатайствал да сключа споразумение с Национална агенция за контрол на защитените териториите - организацията на Ивайло Калушев. Това споразумение трябваше да даде началото да се пренесе европейската практика за такива рейнджърски организации у нас". Това обясни бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов в предаването "120 минути" по bTV.

В рамковото споразумение с организацията е записано, че тя се договаря с министерството, че взаимно ще си сътрудничат и подпомагат чрез предоставяне на експертна, консултантска, техническа помощ, обучение, мониторинг и контрол. "Контролните функции са в изпълнителната власт и те могат да се предават и на други лица, това е записано в няколко закона и в решение на конституционно дело. В този случай споразумението отдава такива функции. Не им дава право да ограничават достъп и да носят оръжие. Специализираната техника, която са имали, е много полезна, а се оказа, че са имали много по-активно сътрудничество с МВР. Няма финансов елемент в това споразумение. При опазването на околната среда е препоръчително активното включване на гражданското общество", поясни Сандов.

На въпрос защо е избрал тази организация дни след като е създадена, той обясни: "Не познавах тези хора преди това, вече бяха участвали на различни инициативи на европейско ниво на рейнджърската организация, аз съм участвал в писането на споразумението, спазени са всички правила. Тази организация е с безброй проверки, направени срещу нея, няма открито нито едно нарушение.

Моите впечатления от тези хора са изключително позитивни - от трите срещи в министерството и три посещения на хижата. Най-вече познавам Ивайло Иванов, той е представляващият организацията, с него съм се виждал. Той ме потърси, не е имало ходатаи.

Не е имало други подобни споразумения, защото други организации не са искали. Основното опасение от другите екоорганизации беше, че може би те са паравоенна организация или дали не са продължение на "Зелени патрули", защото те се бяха обърнали срещу природата. Но мисля, че те не са били такива. И аз заставам с името си за това. По отношение на околна среда в този район няма нарушения, откакто те са там.

"Не съм имал впечатление за секта - добави той. - Калушев се държеше бащински към най-младата жертва, но не съм видял нещо, което да ми подскаже за тревога и насилие. Но ние не сме били приятели, ние сме говорили само професионално".