Стоил Цицелков: Искам прошка, че съм шофирал пил, най-близкият ми човек загина в катастрофа

В Гана нарушил ограничения, свързани с ковид, не е имало непристойно поведение към жена или нарушение на изборни правила

По закон реабилитацията означава, че имам чисто свидетелство за съдимост

Днес е прошка (Сирни Заговезни - бел.р.), искам да поискам прошка. Единственото нещо, за което съжалявам и се чувствам виновен, е, че се качих в автомобила си след употреба на алкохол, бях спрян и санкциониран от полицията. Това доведе до присъда - пробация, тъй като бях с чисто досие. Най-близкият ми човек загина в катастрофа.

Това призна Стоил Цицелков в предаването "120 минути" по Би ти ви. Той беше назначен за вицепремиер по честните избори в служебния кабинет на Андрей Гюров, но отстранен два дена по-късно, тъй като излезе информация, че е шофирал пил.

Цицелков призова младите хора да не правят такова нещо. Според него, когато някой разнася лични данни от трибуната на парламента, това е нарушение на закона. Освен това подчерта, че той е реабилитиран, което означава, че нещо трябва да е напълно заличено и да не могат да го извадят. По закон реабилитацията означава, че имам чисто свидетелство за съдимост.

Цицелков призна също, че съществува документ от полицейска регистрация, който обаче той не може да види и прочете, по повод детска случка, когато полицията намира на земята до него и приятелите му цигара от 0,55 грама марихуана. Няма обаче повдигнато обвинение или присъда.

"Подадох си оставка, защото почувствах, че тази атака ще навреди на правителството. Андрей Гюров не го познавах преди това, почувствах, че има с какво да му помогна. Приех поста, защото в България имаме нужда от повече светлина, да правим избори на светло. На мен не ми трябва имунитет, охрана от НСО. Тези неща по никакъв начин не петнят моята професионална репутация в цивилизования свят, моята експертиза и знания ще бъдат давани про боно на всички, които искат, включително и на Гюров", подчерта Цицелков.

Той обясни и за другото обвинение, свързано с работата му като наблюдател на избори към ЕК. Това се е случило по времето на Ковид 2020 г. в Гана. "Имахме изключително стриктни правила за лична безопасност, за да не се заразим. Тогава в Гана нямаше все още масово ковид и голямото притеснение беше ние като чужденци да не я занесем тази зараза. Имаше чисто нови правила за безопасност, които неволно след приключване на мисията аз наруших и ми беше наложен "охладителен период", което важи само за работа на терен, мога да продължа да работя за комисията като експерт. Не съм нарушил правила, свързани с непристойно поведение, не е имало друг човек - жена, момиче", категоричен беше той.

Аз и в момента работя за комисията и никога не съм преставал. И през 2021 г., когато се върнах в България, работех за всички избори към ОССЕ. Аз съм единственият българин, участвал в срещи за Венецианската комисия.

За мен тези нападки са комплимент, ще сърфирам по сълзите на всички, които са разочаровани, че не могат да купуват избори. Няма да си подам оставката като член на обществения съвет към ЦИК. Аз съм реабилитиран и няма никаква причина, морална или друга, да не работя за изборите, допълни Цицелков.

И обвини ЦИК, че не се справят с изборите. Липсвала прозрачност - по време на заседание те са се скрили в зала с контролиран достъп от НСО, изключват си микрофоните, не отговарят на въпроси като това дали някога са наели експерт в техническото звени за машините за гласуване, не да делигират тази отговорност, а те, които са отговорни за този процес, това е нарушение на закона.