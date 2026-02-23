Засичат с георадар археологията под “Света Неделя”, за да бъде запазена при новата визия на площада

При разкопки през 2015 г. откриха там антични питейни заведения и магазини

Реализацията на проекта на световноизвестния архитект Фуксас едва ли ще стартира преди края на мандата

Столичната община ще прави георадарно проучване на археологията под площад “Свeта Неделя”. Това става ясно след запитване от “24 часа”.

От общината обясниха, че зам.-кметът по обществено строителство Никола Лютов е провел няколко работни срещи с представители на Министерството на културата и Националния институт за недвижимо културно наследство, на които били обсъдени въпроси, свързани с възможностите за реализация на проекта на световноизвестния италиански архитект Масимилиано Фуксас. Според експертите “предвид сложната от геофизична гледна точка обстановка и изключително нееднородната геоложка среда към настоящия момент е нецелесъобразно започване на дейностите по реконструкцията на площада”. Проектът на световноизвестния архитект Масимилиано Фуксас за новата визия на площад “Света Неделя” в София.

Като превантивна мярка те са решили да бъде проведено георадарно проучване, което да локализира и определи пространственото

разположение на подземните археологически структури и обекти в района

на площада и прилежащите му пространства. Георадарът може да изследва почва, бетонни съоръжения, стени, вода и др.

Без такова проучване съществува реална опасност от увреждане или унищожаване на съществуващи сгради и съоръжения от особено важно значение на културно-историческото ни наследство, казват от общината.

Не става ясно обаче кога точно ще се проведе това георадарно проучване. А за да започне реализацията на проекта на Фуксас, който спечели обявения от общината през 2019 г. международен конкурс за нова визия на площада и разкритата под него археология, трябва тепърва да бъдат обявени обществени поръчки. Така по всяка вероятност дейностите едва ли ще стартират преди края на мандата, тъй като проектът е мащабен и трябва да се реализира на етапи.

За изпълнението на проекта вече има влязло в сила разрешение за строеж от 18 февруари 2025 г., след като то бе обжалвано в съда.

В края на август миналата година стана ясно, че Министерството на културата проверява състоянието на древните останки на площада.

При разкопки през 2015 г. археолозите откриха там антични питейни заведения и магазини. Разкрита беше и голяма обществена сграда, която се е намирала в централната зона на античния град и е от средата на II в., когато Сердика получава статут на римски град. По време на проучванията бе намерено и съкровище от близо 3000 сребърни римски монети. При разкопките на площада през 2015 г. бяха открити много и различни артефакти. Снимка: Румяна Тонeва

Археолозите установиха, че

животът на сегашния площад “Света Неделя” е кипял още преди 7000 г.,

за което сочи намерена керамика от ранния халколит.

След това през 2019 г. общината обяви международен конкурс за новата визия на площада, като проектите трябваше да представят идеи как разкритите антични структури да бъдат показани. Той бе спечелен от световноизвестния архитект Масимилиано Фуксас, чието дело са стъкленият фенер в Рим, терминал 3 на летището в Шенжен, кулата на Армани в Токио и др.

Проектът на Фуксас предвижда преобразяване на 33 000 кв. м в сърцето на София и показване на античните останки под прозрачна настилка. Той е симбиоза между модерност и автентичност - преплита български символи с модерни хайтек елементи.

По настояване на тогавашния кмет на София Йорданка Фандъкова проектът беше преработен и беше намален броят на модерните хайтек осветителни тела, беше гарантирано, че няма да бъде отрязано нито едно дърво и бе спазено изискването на Светия синод - патриархът да има автомобилен достъп до своята резиденция в Софийската митрополия.

Девет жалби обаче атакуваха в съда издаденото разрешително за строеж, което спря реализацията на проекта. Сега вече всички дела са спечелени от общината.

В отговор на проверката от Министерството на културата, тогава от общината заявиха, че

вече е направено щадящо почистване на античните останки

То е извършено под контрола на експерти от Регионалния исторически музей - София. Като част от теренната консервация след направените проучвания зидовете са укрепени в дълбочина, а археологията е покрита временно с геотекстил, обясниха от общината.

Тогава от “Московска” 33 добавиха, че столичният кмет Васил Терзиев вече е възложил да се създаде цялостна стратегия за опазване, експониране и социализация на разкритата археология на площада. Заедно с това трябваше да започне и разглеждане на техническата готовност на проекта, да се направи остойностяване, да се подготви изготвянето на техническо задание и да се представи план за реализация с бюджетно планиране на различните етапи. Това обаче явно ще стартира след георадарното проучване.