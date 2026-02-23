Начо, който прегази Феро, смени килията в Ловеч със затвор с лек режим в Стара Загора, работи доброволно

Адвокатски финт с промяна на постоянния му адрес позволил да отиде на друго място за наказание

ВКС потвърди присъдата му от 9 г.

Вероятно първата легална работа в живота си е започнал в затвора 26-годишният Начо Пантелеев от Лясковец, осъден за убийството на пътя на футболния треньор Ферарио Спасов.

От 20 януари той е преместен да излежава 9-годишната си присъда в затворническо общежитие в Стара Загора, но още зад решетките в Ловеч е започнал да полага труд, дори и доброволен, отговориха на запитване на "24 часа" от Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" (ГДИН).

В Стара Загора осъденият още чака да бъде разпределен за работа,

има право да излиза на външен обект, а и да намалява дните зад решетките

Първоначално Начо бе пратен в затвора в Ловеч, родния град на Ферарио, където определено не го очаквали добре. Не е ясно дали е имал неприятни ситуации, поне официални жалби от него няма, но адвокатски финт със смяна на постоянния му адрес позволил да смени мястото за лишаване от свобода.

Около два месеца след влизане на присъдата в сила той е пребивавал в ловешкото затворническо общежитие, след което се оказало, че е жител на Стара Загора, където майка му има апартамент.

"Сменили са му постоянния адрес, преди да влезе в затвора, за да се избегне Ловеч, защото там са му набрали. Идеята е да се размине с администрацията на затвора, сред която може да има близки и познати на Ферарио, които биха му вгорчили живота", казват юристи. ФЕРАРИО СПАСОВ

"Лишеният от свобода Начо Пантелеев е преместен от затвора в Ловеч в затвора в Стара Загора на основание заповед на главния директор на ГДИН, предвид постоянния адрес на Пантелеев в Стара Загора, съобщиха от пресцентъра на Министерството на правосъдието.

Когато обаче снемаха самоличността му в началото на процеса, в личната му карта фигурираше адрес в Лясковец. Разследващи и журналисти го намираха в палата на известния клан Манджите, на който той е наследник, след като баща му Върбан загинал в катастрофа през 2005 г. Затова и било изненада за натоварените с изпълнение на присъдите, че по погрешка е изпратен в Ловеч.

"Осъдените за непредпазливо деяние и на общ режим се пращат към затворнически общежития,

където ги разпределят според капацитета и това към кой затвор какво общежитие има. Затова е насочен към Ловеч, където след анализ на документацията са го трансферирали към Стара Загора", поясни окръжният прокурор Илиан Благоев, натоварен с контрола по изпълнението на присъдите във Велико Търново.

В момента, в който преведат лишения от свобода на новото място, затворническата администрация му прави обследване, досие. Има си и период на адаптация, на приемане, профилактика, къде ще го пратят на работа. По време на съдебните заседания стана ясно, че издънката на известния Колата на Феро след катастрофата КАДЪР: НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

лясковски клан, свързван с варене на фалшив алкохол и джебчийство, няма нито ден трудов стаж

Та в затвора ще има възможност да вземе и занаят.

На 24 октомври м.г. излезе окончателното решение на ВКС, с което Начо Пантелеев влиза в затвора за 9 години за причиняването на смъртта на Ферарио Спасов при катастрофа. Лишен е и от право да управлява автомобил за 11 г.

Трагедията стана на 11 ноември 2023 г. на пътя Варна - Велико Търново при село Шереметя. На мокро трасе в мрачния следобед Начо изпреварва колона коли и дръзко натиска педала на газта на мерцедеса си. Опитва да се прибере в дясната лента и блъска отзад фолксвагена на футболния специалист. Ферарио Спасов се прибира сам след мач на неговия отбор в Трета лига срещу "Локомотив" (Горна Оряховица), в който "Дунав" (Лом) губи с 1:3.Ударът е толкова свиреп, че колата на треньора изхвърча в канавката. Феро получава травма, несъвместима с живота,

издъхва мигновено от пръсната аорта

Според свидетелски показания по процеса тялото му било свито отпред вдясно под пасажерската седалка. Експертизата показа, че в момента на катастрофата спортният мерцедес, управляван от Начо, се движел със 165 км/ч.

Зловещият инцидент разтърси цяла България, а във фокуса на общественото възмущение към шофьора убиец попаднаха неадекватните действия на разследващите, пуснали Начо от ареста още на следващата сутрин след инцидента, при това с шофьорска книжка в джоба. По-късно Начо сам я предаде с адвокат в дирекцията на МВР в Търново, а наблюдаващият прокурор бе сменен с ловешкия окръжен шеф Валентин Вълков.

През март 2025 г. окръжният съд в Търново призна подсъдимия Начо Пантелеев за виновен, че нарушил правилата за безопасно движение по пътищата, като се

движел със скорост 165 км/ч при ограничение от 90 км/ч

и предизвикал катастрофа с движещия се пред него към Търново лек фолксваген, собственост и управляван от Ферарио Спасов, с което по непредпазливост причинил смъртта му.

Случаят е квалифициран като особено тежък. Наложено му е наказание 5 г. зад решетките, което да изтърпи при първоначален общ режим, и го лиши от шофьорска книжка за 5 г. Заради опасност да изчезне преди да попадне в затвора, Начо бе закопчан още в съдебната зала.

Срещу постановената присъда бяха подадени протест от окръжната прокуратура в Ловеч и жалби от защитника на подсъдимия и от частните обвинители. Така делото бе изпратено в Апелативния съд.

"Не съм искал да го направя, провалих си живота. Искам справедлива присъда и да си изтърпя наказанието. Имам 3-годишно дете, което ме чака." Това изрече, хлипайки, подсъдимият Пантелеев на 29 май.

В Апелативния съд прокуратурата поиска по-висока присъда и цитира свидетелски показания, които го определят като изключително рисков и опасен водач, който демонстративно гази правилата, нарушава обществения ред и върши хулиганство.

"Още с поведението си преди катастрофата, вземайки близо 2 км за 48 секунди със средна скорост над 142,49 км/ч и изпреварвайки колона коли в трафика, Начо е извършил хулигански действия", каза обвинителят Антоанета Чакърова.

"Настояваме за справедлива присъда. Сега Апелативният съд има възможност да даде присъда на шофьор рецидивист и да покаже на обществото, че е разбрал правилно сигнала, че

няма търпимост към подобни нагли, цинични и арогантни прояви

на пътя", коментира братът на Феро Венцислав Спасов.

И дойде безпрецедентната за смърт при ПТП присъда от 9 г. затвор и 11 г. без право да шофира, която ВКС остави в сила.

Според върховните съдии въззивният съд правилно е приел, че престъплението е извършено при по-тежката форма на непредпазливост - престъпна самонадеяност, което само по себе си завишава както обществената опасност на деянието, така и на дееца.

Всъщност проблемите на Начо с правосъдието не са само на пътя. На 18 февруари т.г. той се изправи пред районния съд в Горна Оряховица по дело за измама. Месеци преди фаталната катастрофа с Феро Начо прибрал 4000 лв. капаро от мъж от Разлог в измамна сделка за продажба на ауди.

Оказало се, че Пантелеев не е имал нито възможност, нито намерение да продава, а е приложил измамна схема заради капарото.

Делото ще мине по съкратената процедура, а Начо е декларирал, че ще възстанови сумата на измамения срещу условно наказание.

Две години по-рано, отново през февруари, Начо се размина с 1000 лв. глоба за държане на наркотици. В палата му в Лясковец бе намерена 9,5 г марихуана, но случаят бе определен за маловажен и макар да имаше обвинителен акт, се отърва с административно наказание.