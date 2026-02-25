На 44 години, Десислава кара влака на месец по над 5000 км, обича бързите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Възрастна жена отказва да се качи на композицията, когато вижда, че Деси влиза в кабината, след много обяснения се съгласява

Преди време е била зад щанда на магазин, но решава да промени живота си и успява

"Слизайте веднага, че ако ви види машинистът!"

Случаен пътник на перона е притеснен, когато вижда жена в кабината на влака, с който ще пътува, и искрено иска да я избави от беда - помислил, че влязла вътре да си прави селфи. Жената в кабината го поглежда, усмихва му се и го успокоява: "Машинистът съм аз."

Да кара влака се подготвяла варненката Десислава Алексиева - една от трите жени машинисти в България

Тя е на 44 г., има син на 19 години. Пътят до локомотива не минава през утвърдена семейна традиция, а през желанието да промени живота си и да смени щанда в хранителен магазин, където работи 10 години, с нещо далеч по-вълнуващо.

"Исках да си сменя работата. Появи се възможност, прочетох, че вече има жени в професията, и кандидатствах", разказва тя. Приемат я. Следват изпити, обучение. Първо като помощник-машинист, после – в управлението.

Днес вече държи контрола на машина, тежаща десетки тонове, с десетки хора зад гърба си. И не забравя първото си самостоятелно управление.

"От емоции ден и нещо не можах да заспя. Не ме беше страх, просто адреналинът е огромен. Качваш се на голяма машина и ти казват: "Карай!". В този момент романтиката на релсите изчезва. Остава отговорността.

Първоначално беше много натоварващо, като знаеш, че сигурността на всички пътници зависи от теб, но с времето свикнах. И все пак напрежението никога не изчезва напълно", разказва Деси.

Изпитания за силния характер не липсват - още на

третия месец, откакто се качва като помощник, машината се пали два пъти в движение

Процедурите са ясни, но ситуацията е реална: спиране, проверка, гасене. Пушек, мирис на изгоряло, пътници, които чакат обяснение.

"Спасихме машината. Нямаше пострадали", сега го казва спокойно, но зад думите стои опит, който не се забравя. А по трасето не липсват и други рискове.

"Блъскала съм крава и елен. Еленът минаваше през релсите, но копитото му се заклещи и не успя да се измъкне. Много ми беше жал за него.

И все пак ситуацията може да е опасна – може да се счупи нещо по машината. Преди дни едва се разминахме със стадо овце, бяха тръгнали да пресичат пред влака, но слава богу, се отказаха."

Още по-ужасното е, когато хора пресичат неразумно пред хвърчащата желязна машина или нарочно се хвърлят под нея. Деси лично не е имала такъв инцидент, но знае колко тежка е тази част от професията.

"Познавам колеги, които имат по няколко такива случая. Тежко е. Всеки си го преживява посвоему. Някои се затварят, други търсят подкрепа."

И въпреки това повечето остават в професията.

"Това не е женска работа. Да си жена в кабината, означава и ежедневни малки битки

Често се случва хората да ме гледат изненадано. Първо мислят, че съм се качила случайно, като онзи господин, който ме плашеше, че ще дойде машинистът.

Деси в кабината на влака Един път една по-възрастна жена, като разбра, че аз ще карам влака, отказа да се качи. Търпеливо успяхме да я убедим, че всичко е наред, и най-накрая се качи", разказва с усмивка Деси.

"Колегите не ни делят като по-слабия пол. Работата е една и съща. Отговорността – също. Отвън работата на машиниста изглежда лесна - сядаш и караш. Вътре реалността е различна. Постоянно следене на сигнали, контрол на скоростта, наблюдение на трасето, реакция при всяко отклонение."

Вторият човек в кабината - позицията на Десислава, освен че управлява, обявява сигналите, следи перона, проверява дали някой не тича към влака в последния момент.

"Няма отпускане. Постоянно си нащрек. Максималната скорост по някои участъци достига 130 км/ч.

Мечтая да карам с 230 - това ще е голяма тръпка. Дали ще стане? Надявам се, но по-скоро не"

Понякога работата е и физическо изпитание. Жега през лятото. Студ през зимата. Малка кабина. Дълги смени. Понякога липса на нормални условия за почивка. И въпреки това Десислава не говори с оплакване.

"Всеки ден е различен. Не е монотонно. Виждаш различни хора, много прекрасни пейзажи. Това зарежда", разказва младата жена. Когато я питат кое е най-голямото удовлетворение, тя не споменава скоростта, нито адреналина.

"Най-хубаво е да се прибереш жив и здрав. Без инциденти. А на жените, които се колебаят дали да поемат по този "мъжки" път, казвам да пробват. Добре дошли са."

И следващия път, когато някой на перона притеснено каже: "Слизай бързо, че ако те види машинистът", може би ще трябва да се огледа по-внимателно.

Защото машинистът вече не е задължително мъж с мазни ръце и груб глас.

Понякога това е 44-годишна майка, която е сменила щанда в магазина с пулта на локомотив, преминала е през огън в движение, през сблъсък с диво животно и през недоверието на пътници – и въпреки всичко всяка сутрин отново сяда в кабината.

Не за да доказва, че може. А защото знае, че може. И за година и 8 месеца е преминала средно между 5 и 7 хил. км на месец, без да води точна статистика.

"Обичам бързите влакове, защото там и скоростта е по-голяма, и спиранията са по-рядко.

Аз карам по линии към Варна, най-много ми харесва маршрутът до Пловдив

- заради природата и скоростта, а и самият град е много хубав и когато имаме почивки там, обичам да се разхождам.

На 6 март миналата година за първи път в 159-годишната история на железниците в България бързият влак Варна - Русе - Варна тръгва с локомотивната бригада Десислава Куманска, локомотивна машинистка, и Десислава Алексиева - локомотивна-помощник машинистка.