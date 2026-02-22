Вижте Сирни заговезни в Осоица – вечер на прошка, огньове и прескачане на жарава (Видео, снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сирни заговезни (Поклади) в село Осоица – вечер на прошка, огньове и прескачане на жарава, когато цялото село се събира, за да изпрати зимата и да посрещне пролетта.

Вижте празника през обектива на фоторепортера на "24 часа" Георги Кюрпанов-Генк.