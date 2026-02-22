ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Предложението на Иран отхвърлено от САЩ, войната е...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/22340240 www.24chasa.bg

Вижте Сирни заговезни в Осоица – вечер на прошка, огньове и прескачане на жарава (Видео, снимки)

4996
Сирни заговезни (Поклади) в село Осоица Снимки Георги Кюрпанов-Генк

Сирни заговезни (Поклади) в село Осоица – вечер на прошка, огньове и прескачане на жарава, когато цялото село се събира, за да изпрати зимата и да посрещне пролетта.

Вижте празника през обектива на фоторепортера на "24 часа" Георги Кюрпанов-Генк.

                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                   

Сирни заговезни (Поклади) в село Осоица Снимки Георги Кюрпанов-Генк
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 2026-а вече ни изнерви. Но не заради еврото