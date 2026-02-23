Район “Чужбина” май ще оцелее само седмица и после връща 4-те си мандата на Търново, Шумен, Пловдив и Враца

Избирателен район "Чужбина" май ще има само за седмица. Очаква се до петък да бъдат обнародвани промените в Изборния кодекс, с които за пореден път се отлага въвеждането на такъв район, този път за 1 януари 2028 г.

Този текст не бе сред оспорените от президента Илияна Йотова и ще влезе в сила след публикуването на измененията в "Държавен вестник", независимо дали ветото ще бъде прието или отхвърлено, коментираха депутати. Държавният глава върна за ново обсъждане текстовете, с които се слага ограничение за гласуване в до 20 секции в страните извън ЕС и извън консулствата и посолствата. Но не и параграфът, с който се отлага въвеждането на новия избирателен район за българите в чужбина.

А с трети указ, публикуван на 19 февруари заедно с другите два (с които се насрочват изборите и се назначава служебно правителство), се определят номерацията, наименованията и границите на изборните райони за вота на 19 април. И именно там е разписан 32-и избирателен район "Извън страната", какъвто реално вече трябва да има по сега действащия Изборен кодекс.

Този избирателен район присъства в кодекса от няколко години, но реалното му въвеждане все се отлага. Последно в края на 2022 г. законодателите си дадоха срок да е готов до 1 януари 2025 г. и той трябваше да е влязъл в сила именно оттогава.

Разписан бе обаче едва миналия петък, когато Централната избирателна комисия (ЦИК) определи броя на мандатите за предстоящите предсрочни избори. И записа официално район "Извън страната". Според решението на комисията новият район ще разполага 4 депутатски места - колкото по закон е минимумът.

От справката става ясно, че те ще са за сметка на народните представители от Велико Търново, Враца, Пловдив - град, и Шумен, защото това са районите с най-малки остатъци съгласно изчисленията по методиката. От всеки от тях се взема по един мандат. Така търновци вече ще излъчват 7 депутати, от Враца и Шумен ще влизат по петима, а пловдивчани ще изпращат в НС 11 души.. За определянето на мандатите ЦИК ползва данните от последното преброяване на населението, което бе през 2021 г.

Ако район "Чужбина" влезе в сила, всяка политическа партия ще трябва да сформира нова, 32-а кандидатска листа с имена, за които да гласуват българите в чужбина.

Ако обаче това за пореден път се отложи, четирите района си връщат стария брой депутати.

Очаква се ветото на президента да бъде гледано в правна комисия във вторник и да влезе в пленарната зала в сряда, а до петък каквото бъде окончателно прието от промените, да се обнародва в "Държавен вестник".