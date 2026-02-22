Слави Ангелов: ДАНС трябва да разсекрети всичко около случая "Петрохан"

Главният редактор на "168 часа" Слави Ангелов призова в предаването на Лора Крумова по Нова тв ДАНС незабавно да разсекрети всички документи, свързани с трагедията край бившата хижа „Петрохан". И подчерта, че въпреки официалната версия на разследването, по случая остават множество неясноти.

По думите му събитията се развиват в момент, в който доверието в институциите е изключително ниско. „Правосъдието не работи така, както обществото очаква. Именно затова е важно да има максимална прозрачност. Нищо не трябва да се крие", заяви Ангелов. Той .

Органите на реда се опитват да възстановят запис от камера, за която се твърди, че ясно показва как са извършени самоубийствата. Не е сигурно обаче дали това ще бъде възможно. „Именно там са най-силните съмнения", коментира журналистът.

Според официалната информация в деня на събитията Николай Златков, 15-годишно момче и момиче пътуват до село Българи. Николай става рано, за да занесе багаж, оставен в хижата от момичето, и се връща около 11 часа. По данни на разследващите той оставя джипа си по средата на пътя, където го чака кемперът, управляван от Калушев. По-късно други двама слизат, за да приберат автомобила. Странно според Ангелов е, че не са го изчакали при хижата, а са се срещнали по средата на пътя.

Сред най-сериозните въпроси е т.нар. двойна стрелба при Ивайло Иванов. Има съмнения дали единият изстрел не е произведен от Дечо, но това засега остава хипотеза. Полицията съобщава, че пушката е намерена между Иванов и Дечо, а пистолет „Глок" – с ДНК следи и от двамата – е открит между телата. В джобовете на Иванов са намерени пелети и две запалки, а панталонът му е бил разкъсан отзад.

Отворени са били касите за оръжие, две от пушките са изгорели, а боеприпаси са разпръснати по коридорите и стълбището. Въпреки това по стените – нито вътре, нито отвън – няма следи от престрелка.

Няколко часа преди трагедията започва силен снеговалеж. Натрупва се пресен сняг, който по-късно е покрит с пепел от пожара. Не са установени следи от други хора около хижата. „Дори Деян потвърждава, че не е имало никакви следи", каза Ангелов.

Установен е часът, в който групата излиза на главния път и преминава през няколко села. Засечени са от множество камери, като се вижда, че кемперът е управляван от Калушев. Превозното средство е открито със закъснение, а снегът около него вече се е стопил, което прави невъзможно установяването на евентуални следи от други хора. Важно обстоятелство е, че кемперът е бил отключен.

По думите на Ангелов няма следи от борба или съпротива. Калушев е разполагал с два пистолета. Николай е застрелян в челото, между веждите, докато седи на седалката до шофьора, която е била обърната. „Най-големият шок за мен е това, което видях с 15-годишното дете – ръцете му са били преплетени", каза журналистът.

Според Ангелов не е ясно кой е бил убит пръв. „Този, който е убит втори, е чакал реда си. Действията са се развили по изключително шокиращ начин", заяви той.

Мотивът остава един от големите въпроси и по думите му може никога да не бъде напълно изяснен.

Журналистът определи поведението на ДАНС като „много погрешно" и заяви, че МВР и прокуратурата не са били подготвени как и кога да комуникират с обществото. По думите му майката на Калушев е споделяла, че разговорите със сина ѝ често са завършвали с темата за смъртта и прераждането, като за смъртта се е говорело често, но не и за самоубийство.

„Този случай няма аналог", заключи Слави Ангелов и подчерта, че в името на 15-годишното дете обществото заслужава пълна яснота как и защо се е стигнало до трагедията.