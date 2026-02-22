Мобилизация на партията: да гласува за БСП, а не за Радев - знакът на Крум Зарков с водачите на листи (Обзор)

Сергей Станишев и Валери Жаблянов са в новото ръководство, зам.-шефове станаха Атанас Мерджанов и Жельо Бойчев

БСП започна да задържа своите и ще продължим, защото те много ясно ще осъзнаят, че тяхното политическо семейство има бъдеще, че тяхната партия не може да бъде заменена от друга. Всички, които говорят за оттичането на БСП, надали познават добре социалистите - тази връзка е много силна и тя бе пробудена.

Това заяви новият лидер на столетницата Крум Зарков след заседанието на Националния съвет на партията в събота. На него бяха одобрени заместниците му, новият състав на Изпълнителното бюро, както и част от водачите на листи. А с избора си на имена и за трите Зарков даде ясен знак - ще търси мобилизация на партията, за да гласуват социалистите за БСП, а не за Румен Радев.

Най-яркият пример са част от водачите на кандидатдепутатските листи, които Националният съвет одобри по негово предложение. Повечето от тях са номинирани от самите структури и не е търсен уау ефектът със суперизвестни имена, а с доказали се партийци. Като например Сияна Фудулова в Добрич, проф. Николай Цонков в Габрово, Милко Багдасаров в Кърджали, Петя Цанкова в Пазарджик, Атанас Телчаров в Пловдив-област, Соня Келеведжиева в Сливен, Владимир Георгиев в София - област, Деница Иванова в Русе, Николай Пенчев в Разград, Красимир Йорданов в Ямбол и др. Всички те са номинирани от местните структури за водачи и одобрението им беше прието като обръщане към ядрото на партията.

Част от водачите на листи на БСП СНИМКА: БСП

Знак имаше и във факта, че нито един от досегашното ръководство, нито министрите на БСП в кабинета “Желязков” няма да водят листи. Начело на такива застават само двама зам.-министри, и то отново по номинации от местните структури - Николай Бериевски в Ловеч и Иван Кръстев в Стара Загора. Втора в Града на липите е номинирана бившата парламентарна шефка Наталия Киселова. Тя е родом от Казанлък и е издигната за нов мандат от местната червена структура там. Начело в Перник пък ще е шампионът по борба Иво Серафимов Ангелов, който влиза в битката като гражданска квота.

Самият лидер Зарков ще води листата в столичния 24-и МИР, а в другите два са две от младите лица на БСП - Габриел Вълков (23-и МИР) и Атанас Атанасов (25-и МИР), Те бяха водачи и на предишните избори и са номинирани за нов мандат като депутати от столичната организация.

Също на млади лица, но и на хора с опит, както и на представители на различните кръгове в партията заложи Зарков и в подбора на членове на Изпълнителното бюро.

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ Снимка: Румяна Тонева

Изненада бе завръщането на Сергей Станишев, който бе начело на партията 13 г. и президент на ПЕС в продължение на 11 г. “Не се връщам заради пост. И не защото вярвам, че миналото може да бъде убежище. Връщам се, защото партията е в момент, в който опитът не е лукс, а необходимост. БСП е в критична ситуация - изпитание на идентичността, на доверието и на посоката си. Когато една политическа партия загуби яснота за това коя е, тя рискува да загуби и правото да бъде алтернатива”, написа Станишев във фейсбук.

Четирима заместници ще има Зарков - бившите депутати Атанас Мерджанов и Жельо Бойчев, кметицата на Троян Донка Михайлова и шефа на БСП в София Иван Таков.

АТАНАС МЕРДЖАНОВ Снимка: Румяна Тонева

В одобрения от Националния съвет на партията състав на Изпълнителното бюро влизат още бившият депутат Валери Жаблянов, Габриел Вълков, Мина Кутева, председателите на областните съвети на партията в Пловдив Атанас Телчаров, във Варна Павел Раличков и в Сливен Соня Келеведжиева, председателката на Форум “България - Русия” Светлана Шаренкова, кметовете на Етрополе Владимир Александров, на Пещера Йордан Младенов и на Дряново Трифон Панчев, общинските съветници в София Еньо Савов и Петко Димитров и шефът на орготдела на “Позитано” 20 Пламен Владимиров.