Цицелков няма да напусне сам Обществения съвет, ЦИК не може да го изгони

Създаден през 2014 г. само с един текст в Изборния кодекс от Мая Манолова, до момента съветът няма подобен казус

Няма да напусна Обществения съвет към ЦИК. Няма никакво правно основание. Аз съм реабилитиран. Тези юристи, които не се справят с избори, би трябвало поне това да знаят - няма никаква причина, морална или друга, аз да не работя с избори. И сега продължавам, срещам се с колеги от много мрежи, аз съм единственият българин на срещи на Венецианската комисия.

Това обяви изборният експерт и вече бивш вицепремиер Стоил Цицелков в неделя пред bTV, след като през уикенда ръководството на ЦИК обяви, че го чака да напусне Обществения съвет. Ако той не пожелае да напусне сам, няма механизъм, по който да бъде изключен.

Такива са правилата на съвета, разписани в 4 страници,

които са приети от самия Обществен съвет малко след създаването му през 2014 г. Тогава в сила е влязъл новият Изборен кодекс, внесен от Мая Манолова, която по това време е депутат от БСП.

В кодекса Общественият съвет фигурира само в един член, с който се определя, че “в него влизат представители на български НПО-та, които участват с наблюдатели в избори, с цел осигуряване на прозрачност, демократичност и честност във вота”. Идеята е съветът да подпомага дейността на ЦИК, а съставът, функциите и организацията на работа му се определят с правила, приети от съвета и одобрени от комисията, пише още в кодекса.

В приетите от първия състав на Обществения съвет правила обаче не е описана хипотеза, при която организация се изключва заради спорни моменти в биографията на неин представител. Процедурата за изключване е съветът да изпрати предложение до ЦИК по 3 причини: системно неучастие в работата му, доброволно напускане по собствено желание или закриване на организацията. Нито една от тези три хипотези не важи за случая със Стоил Цицелков. Така ЦИК се оказва в сложната ситуация да решава как да постъпи с представляваната от него организация в съвета, ако той откаже да напусне съвета.

Срок да вземе решението до понеделник му дадоха и председателката на ЦИК Камелия Нейкова, и заместничката ѝ Росица Матева. А първа това поиска президентът Илияна Йотова в петък сутринта, още преди Цицелков да подаде оставка като вицепремиер за честни избори.

Цицелков остана на поста само 24 часа и хвърли оставка,

след като лидерът на групата “Има такъв народ” Тошко Йорданов обяви, че той е задържан три пъти - два пъти е карал пиян, а веднъж е бил хванат с немалко количество марихуана.

Новият вътрешен министър Емил Дечев назначи проверка в петък. В неделя самият Цицелков разказа, че е задържан веднъж през 2011 г. за шофиране след употреба на алкохол. И в духа на празника Сирни Заговезни поиска прошка и се покая. Имал и криминална регистрация като младеж за трева, но обясни, че ситуацията била съвсем друга: униформени видяли цигара с марихуана на земята до него и приятелите му. Имало 0,55 грама трева, която не пушели.

От ИТН разказаха за още един скандал около Цицелков - имал е 5-годишна забрана да участва в мисии на

ЕС заради нарушение на кодекса на поведение

след “инцидент с жена” в хотел в Гана, където изборният експерт наблюдава вот през декември 2020 г. Той обаче твърдо отрече тези твърдения и обясни, че наказанието му е било наложено, понеже неволно нарушил правилата във връзка с пандемията от коронавирус. Твърдо отрече да е притеснявал жени и обясни, че клеветата е разпространил негов колега. Забраната бе потвърдена от ЕК, която е питана от ИТН.

Така ден след като положи клетва в петък, Цицелков подаде оставка с обяснението, че атаките според него вредят на “каузата” на кабинета за честни избори. Към днешна дата досието и съвестта ми са чисти, обясни самият той. Но тогава не каза дали ще напусне и Обществения съвет към ЦИК. Нито защо не е споделил своите проблеми с премиера Андрей Гюров, който очевидно не е и предполагал, че вицето за честни избори може да му донесе скоростно първия скандал. Премиерът Андрей Гюров и шефката на ЦИК Камелия Нейкова Снимка: Георги Палейков

Очаквахме Цицелков да напусне Обществения съвет, защото с огромна изненада разбрахме, че за 5 г. назад е имал забрана да наблюдава избори от ЕК, без да информира ЦИК. Не знам дали е информирал Обществения съвет, но подозирам, че не е, защото, ако беше, той щеше да вземе решение. През 2021 г. аз бях част от съвета и нямам такава информация, каза Росица Матева пред БНТ. Тогава тя е била председател на съвета, а Цицелков - неин заместник.

Общественият съвет е на неправителствени организации, които само подпомагат дейността на ЦИК. Идват на заседанията ни, за което имат право. Ще отправим препоръка организацията, която Цицелков представлява, да предложи друго лице, каза и Камелия Нейкова.

Така и двете дадоха знак, че до понеделник ЦИК ще чака Цицелков, после ще предприеме мерки. По устав комисията не може да реши да изхвърли организация без повод, но пък

може повече да не я допусне в състава на съвета,

като не ѝ разпише искането за участие.

Какво представлява този Обществен съвет?

Според правилника съветът може да изготвя становища за организацията на изборния процес, да организира, дискусии с ЦИК и властта. Няма точен брой организации, които могат да членуват в него, но през годините се движат между 14 и 16. Изискването е да са имали наблюдатели на предишни избори. Който желае да се включи, трябва да изпрати писмо до ЦИК, а оттам решават.

В него се избират неправителствени организации, а не конкретни хора. После НПО-тата сами решават кой свой представител да изпратят. Цицелков участва като представител на “Европейска асоциация за защита на човешките права”. През 2021 г. представител на организацията в съвета е била Румяна Дечева, за която преди 2 дни бившият председател на Съвета за електронни медии Соня Момчилова съобщи, че е майка на Цицелков. Това се твърди и в публикации на други медии. Последно тя е заседавала в съвета през 2022 г. като зам.-шеф, след това от името на организацията се появява Цицелков, при това като председател на съвета.

Информация за въпросното НПО онлайн почти не се намира

Сайтът им е неактивен, имат само фейсбук страница. НПО-то присъства в Информационния портал за неправителствените организации в България, като пише, че е основано през 2011 г., има адрес в София. Името за контакт е Цицелков, а телефонът е на Румяна Дечева. “24 часа” я потърси за коментар, но телефонът ѝ беше изключен.

В съвета членуват още 14 организации. Председател е Надежда Гологанова от “Гражданска инициатива за свободни и демократични избори”, заместват я Свилена Гражданска от “Институт за социална интеграция” и Цветелина Пенева от сдружение “Демокрация и законност”. Медията ни опита да се свърже и с ГИСДИ, но оттам не отговориха на обажданията ни.

Никъде в правилата не е разписано на колко време се обновява съставът

на съвета и дали това се случва с всеки нов състав на ЦИК. Председателят му обаче се сменя на 1 г. след вот от представителите на НПО-тата и има право на до два мандата.

През 2025 г. съветът е заседавал 11 пъти, последно през декември, на него е бил и Цицелков, обсъждали са промени в правилника. Предложението е на Стефан Манов - организации, които не са били на поне 1/3 от заседанията през последната година, да не могат да гласуват за ръководство. Според Цицелков обаче това е твърде рестриктивна мярка. От изказването му става ясно, че няма голям интерес на НПО-та към съвета.